Uzun süreli ilişkilerde romantizm: Aşkı canlı tutmanın 9 yolu
Uzun süreli ilişkilerde romantizmi korumak, hem ilişkiyi taze tutmak hem de partnerler arasındaki bağları güçlendirmek için önemlidir. İşte romantizmi canlı tutmaya yardımcı olabilecek öneriler...
KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN
Partnerinize beklenmedik küçük jestler yapın. Bu, bir not bırakmak, sevdiği bir tatlıyı almak veya hiç beklemediği bir anda onu övmek gibi şeyler olabilir.
EĞLENMEYİ UNUTMAYIN
Beraber gülmeyi ihmal etmeyin. Espriler, şakalar ve komik anılar, ilişkinizde sıcaklık yaratır.