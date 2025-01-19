Uzun süreli ilişkilerde romantizm: Aşkı canlı tutmanın 9 yolu

BİRLİKTE YENİ DENEYİMLER YAŞAYIN

Rutinlerin dışına çıkarak birlikte ilk kez yapacağınız bir şey bulun. Bu bir seyahat, macera sporları ya da farklı bir mutfak denemek olabilir. Yeni deneyimler, ilişkinize heyecan katar.

MİNNETTARLIĞINIZI GÖSTERİN

Partnerinize yaptığı güzel şeyler için teşekkür edin. Küçük ya da büyük fark etmeksizin, onun çabalarını fark ettiğinizi gösterin. Minnettarlık göstermek, hem ona değer verdiğinizi hissettirir hem de ilişkinizi güçlendirir.