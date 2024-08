ARKADAŞ OLMAK

İyi bir ilişkinin temeli arkadaş olmaya dayanır. Çünkü hayat boyu her şey her zaman mükemmel veya romantik olmayacaktır. Her iki taraf da birlikte gülüp birbirlerinin arkadaşlığından keyif alabildiğinde, zor zamanların üstesinden gelmek daha kolay hale gelir.