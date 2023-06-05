Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları

Yaş aldıkça bir teklifi kabul etmeden veya birini seçmeden önce kendinize sorduğunuz sorular sonrasında karşınızdaki kişiye de "Hedefleriniz nelerdir?, Geçmişi nasıl?, Benzer ilgi alanlarınız var mı?, Benimle ilgili neyi seviyor?" gibi sorular sorarsınız.
Yaşınız ilerledikçe hayat hakkında fikirleriniz netleşir, istekleriniz belli olur. Bu sebeple sizi rahatsız eden davranışlara ya da söylemlere tahammül etmezsiniz. Bu konuda müsamaha göstermezsiniz.
Gençken aşık olmak daha yüzeyseldir. Yaş aldıkça eşiniz hakkında daha fazlasını keşfetmek ve onu arzulamak istersiniz. Bu sebeple aşktan ziyade anlaşılmak ya da güven gibi duygular daha ön plandadır.
Partnerinizin kim olduğunu ve neleri başardığını daha net görebilirsiniz. Bu doğrultuda onun size olan davranışlarını ya da yaptığı bir jesti takdir etmek daha kolaydır.
Ne istediğinizi bildiğiniz için, duygularınız ve beklentileriniz konusunda oldukça netsinizdir. Bu sayede karşınızdaki kişiyle daha güçlü bir iletişim kurabilirsiniz.
Hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübeler en iyi öğretmeninizdir. Bu sayede yaş aldıkça daha geniş bir bakış açısına sahip oluruz. Ayrıca deneyimleriniz sayesinde öğrenmeye ve zor kararlar almaya istekli olursunuz.
Hayatımız boyunca çeşitli hatalar, yanlışlar yaparız. Ancak yaş aldıkça hatalarımızı kabullenmek daha kolay hale gelir.
Yaş aldıkça başarısız ilişki deneyimleriniz sizi korkutmaz. Aksine neyi isteyip istemediğinizi daha net görebilirsiniz.