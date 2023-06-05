Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları

Yaşınız ilerledikçe aşka bakış açınız da değişiyor. İstekleriniz ve beklentileriniz konusunda da daha net olursunuz. İşte yaş aldıkça aşık olmanın farklı hissettirdiğini gösteren 8 işaret...

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 1

1- KARŞINIZDAKİ KİŞİYİ TANIMAK İÇİN ZAMAN AYIRIRSINIZ

Yaş aldıkça bir teklifi kabul etmeden veya birini seçmeden önce kendinize  sorduğunuz sorular sonrasında karşınızdaki kişiye de "Hedefleriniz nelerdir?, Geçmişi nasıl?, Benzer ilgi alanlarınız var mı?, Benimle ilgili neyi seviyor?" gibi sorular sorarsınız.

N-LIFE HABERLERİ

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 2

2- GERÇEKTE NEYİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BULURSUNUZ

Yaşınız ilerledikçe hayat hakkında fikirleriniz netleşir, istekleriniz belli olur. Bu sebeple sizi rahatsız eden davranışlara ya da söylemlere tahammül etmezsiniz. Bu konuda müsamaha göstermezsiniz.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 3

3- MESELE SADECE AŞIK OLMAK DEĞİL

Gençken aşık olmak daha yüzeyseldir. Yaş aldıkça eşiniz hakkında daha fazlasını keşfetmek ve onu arzulamak istersiniz. Bu sebeple aşktan ziyade anlaşılmak ya da güven gibi duygular daha ön plandadır.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 4

4- PARTNERİNİZİN KİŞİLİĞİNİ TAKDİR EDİYORSUNUZ

Partnerinizin kim olduğunu ve neleri başardığını daha net görebilirsiniz. Bu doğrultuda onun size olan davranışlarını ya da yaptığı bir jesti takdir etmek daha kolaydır.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 5

5- DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ

Ne istediğinizi bildiğiniz için, duygularınız ve beklentileriniz konusunda oldukça netsinizdir. Bu sayede karşınızdaki kişiyle daha güçlü bir iletişim kurabilirsiniz.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 6

6- DENEYİMİNİZ VAR

Hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübeler en iyi öğretmeninizdir. Bu sayede yaş aldıkça daha geniş bir bakış açısına sahip oluruz. Ayrıca deneyimleriniz sayesinde öğrenmeye ve zor kararlar almaya istekli olursunuz.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 7

7- HATALARINIZLA BARIŞIRSINIZ

Hayatımız boyunca çeşitli hatalar, yanlışlar yaparız. Ancak yaş aldıkça hatalarımızı kabullenmek daha kolay hale gelir.

Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları - 8

8- AŞIK OLMAKTAN KORKMAZSINIZ

Yaş aldıkça başarısız ilişki deneyimleriniz sizi korkutmaz. Aksine neyi isteyip istemediğinizi daha net görebilirsiniz.

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