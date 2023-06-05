Yaş aldıkça ilişkiye başlamanın güzel yanları

4- PARTNERİNİZİN KİŞİLİĞİNİ TAKDİR EDİYORSUNUZ

Partnerinizin kim olduğunu ve neleri başardığını daha net görebilirsiniz. Bu doğrultuda onun size olan davranışlarını ya da yaptığı bir jesti takdir etmek daha kolaydır.