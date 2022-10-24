Yaşadığınız pek çok problemin temelinde 'anne açlığı' yatıyor olabilir

"TIBBİ BİR TEŞHİS DEĞİL"

McDaniel 2008 yılında piayasaya çıkardığı “Ready to Heal” (İyileşmeye Hazırım) adlı kitabında “anne açlığı” terimini ortaya attı. Bu duyguyu yaşayan danışmanlarının sayısının giderek artması üzerine 2021 yılında ise konuyu derinlemesine ele alan yeni bir kitap yazdı.

Terapistin ortaya attığı ‘anne açlığı’ aslında tıbbi bir teşhis değil. Bu duygu durumu, bireylerin çocukluklarında yaşadığı ihmalkarlık ve bu ihmalkarlığın gelecek ilişkilerinde bağlanma problemine yol açmasıyla ilişkilendiriliyor.

Terapist, kadınların sevgi, güvenlik ve ilham arayışının altında anne sevgisinin eksikliğinin yattığını ve kadınların romantik ilişkilerde de benzer duygulara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.