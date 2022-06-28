Yeni araştırma: İlişki arayanların en sık yanıtladığı 8 soru

Hayatınıza alacağınız kişiyle ilgili sizi en çok ne meraklandırır ya da karşınızdaki kişinin sizinle ilgili ilk neyi öğrenmesini istersiniz?

OkCupid, yeni tanışan kişilerin birbirine en çok ve en az sorduğu soruları ortaya çıkaran bir araştırma yaptı.