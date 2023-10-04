Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz

Yeni yapılan bir araştırma, telefondaki flört uygulamaları üzerinden tanışan çiftlerin, evliliklerinde daha mutsuz olduklarını ortaya koydu.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 1

Arizona Devlet Üniversitesi'nde yapılan çalışma, "online ilişkinin etkileri"ni araştırmak üzere yapıldı.

Sonuç, internet üzerinden flört edenlerin, yüz yüze tanışan çiftlere kıyasla daha düşük kalitede bir evlilik yaşadıklarını ortaya koydu.

ABD'de 923 evli yetişkin ile yapılan araştırmada, çiftlerin yarısı eşlerini internetten bulmuş, yarısı da aile, arkadaş sayesinde ya da sosyal çevrede tanışmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 2

ONLINE ÇİFTLER TOPLUMSAL DIŞLANMAYA DAHA YATKIN

Uygulama üzerinden tanışanların gerçek hayattaki hikayelerinin nasıl ilerlediği, evlilikteki memnuniyet durumları incelendi.

Katılımcılara "Eşiniz ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor?", "Evliliğiniz sizi ne kadar tatmin ediyor?", "Hiç boşanma ile ilgili konuştunuz mu?" gibi sorular yöneltildi.

Online flört ile ilişkilerine başlayanların, yüz yüze tanışanlara kıyasla toplumsal dışlanmaya daha yatkın olduğu görüldü.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 3

UYGULAMAYA GİRDİKLERİNİ SAKLIYORLAR

Araştırmacılar, online flörtün son 10 yılda özellikle 18-29 yaş arasında gittikçe popüler hale geldiğini belirtirken, daha önce yapılan araştırma, ABD'de insanların sanaldan ziyade yüz yüze ilişkiye daha fazla değer verdiğini gösteriyordu.
Günümüzün dijital çağında çoğu çift internet üzerinden tanışıyor, ancak bazı insanlar hala sevgili bulmak için uygulamalara kaydolduklarını kabul etmekte isteksiz.

Peki, çiftler flört uygulamalarında buluşmayla ilgili gerçeği neden çarpıtıyor?

Arizona Devlet Üniversitesi'nin araştırmasına göre, toplumsal ötekileştirmenin getirdiği stres, siber sevgililerin, yüz yüze tanışan sevgililere kıyasla genellikle daha az "ağ onayı" (arkadaşlarından ve ailelerinden destek ve kabul anlamına gelir) deneyimlemelerine neden oluyor.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 4

Araştırmacılar, "Çevrimiçi uygulamalarda tanışan katılımcılar, kısmen ilişkilerinin toplumsal olarak marjinalleştirilmesinden dolayı daha düşük memnuniyet ve istikrar bildirdiler. Bu da yüz yüze tanışanlara göre ağ onayındaki azalmayla ilişkilendirildi" şeklinde rapor yazdı.

Araştırmada, "Çiftlerin sosyal ağlarından aldıkları (veya almadıkları) desteğin, ilişkilerinin kalitesi üzerinde önemli etkileri olabilir" denildi.

Araştırmacılar, "Çalışmalar, bir kişinin ilişkisini ne kadar çok arkadaş ve aile onaylarsa, partnerine karşı o kadar çok sevgi, memnuniyet ve bağlılık hissettiğini gösterdi" ifadesini kullandı.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 5

Çalışma gösteriyor ki, internette tanışanlar, kutsal evliliklerinden umutlarını kaybetmeye başlıyor.

Araştırmacılar, dijital flört edenlerin evliliklerinde yaşanan memnuniyetsizliğe katkıda bulunan birkaç faktör öne sürdü.

Araştırmada, "İnternetten uygulama yoluyla tanıştıkları biriyle evli olan kişilerin, eşleriyle yüz yüze tanışanlardan daha genç olma olasılığı daha yüksek" denildi.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 6

"DAHA FAZLA FLÖRT DENEYİMİ DAHA AZ AYIRT ETME YETENEĞİ"

Çevrimiçi flört, aynı zamanda flört havuzunun boyutunu da artırıyor, bu da bu platformları kullanan kişilerin eş seçmeden önce diğerlerinden daha fazla flört deneyimi yaşayabileceğini gösteriyor. Ancak daha fazla flört deneyimi daha az ayırt etme yeteneği anlamına gelebiliyor.

Araştırmacılar, "Bu, aynı zamanda çevrimiçi flört eden kişilerin seçenekleri karşısında bunaldığı anlamına da gelebilir. Potansiyel olarak eş konusunda daha az tatmine ve daha kötü kararlara yol açabilir" dedi.

Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz - 7

Raporda, online flörtte ırklar arası ilişkiye ağırlık verildiği belirtilirken, "Çevrimiçi flört, ırksal açıdan daha çeşitli ilişkileri teşvik ediyor olabilirken, çiftler, evliliklerinin kalitesini etkileyen bu platformların dışında hala önyargı ve ayrımcılıkla mücadele edebilir" denildi.


Çalışmadaki son not dikkat çekici:
"Çiftlerin nasıl tanıştığına bakılmaksızın ortalama memnuniyet ve istikrar seviyeleri hala oldukça yüksekti."

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