Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz

ONLINE ÇİFTLER TOPLUMSAL DIŞLANMAYA DAHA YATKIN

Uygulama üzerinden tanışanların gerçek hayattaki hikayelerinin nasıl ilerlediği, evlilikteki memnuniyet durumları incelendi.

Katılımcılara "Eşiniz ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor?", "Evliliğiniz sizi ne kadar tatmin ediyor?", "Hiç boşanma ile ilgili konuştunuz mu?" gibi sorular yöneltildi.

Online flört ile ilişkilerine başlayanların, yüz yüze tanışanlara kıyasla toplumsal dışlanmaya daha yatkın olduğu görüldü.