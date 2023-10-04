Yeni araştırma: İnternette tanışan çiftler evlilikte daha mutsuz
Yeni yapılan bir araştırma, telefondaki flört uygulamaları üzerinden tanışan çiftlerin, evliliklerinde daha mutsuz olduklarını ortaya koydu.
Arizona Devlet Üniversitesi'nde yapılan çalışma, "online ilişkinin etkileri"ni araştırmak üzere yapıldı.
Sonuç, internet üzerinden flört edenlerin, yüz yüze tanışan çiftlere kıyasla daha düşük kalitede bir evlilik yaşadıklarını ortaya koydu.
ABD'de 923 evli yetişkin ile yapılan araştırmada, çiftlerin yarısı eşlerini internetten bulmuş, yarısı da aile, arkadaş sayesinde ya da sosyal çevrede tanışmıştı.