Yeni araştırma: Uzun sürecek bir ilişki için ideal yaş farkı bulundu

Aşkın gözü kördür derler ancak araştırmalar yaş farkı ile ilişki süresinin bağlantılı olduğunu söylüyor.
"Gönül ferman dinlemez" ve "yaş sayıdan ibarettir" çok iyi bilinen klişelerdir ve kime sırılsıklam aşık olacağınıza karar veremezsiniz.
Bununla birlikte, sizden çok daha yaşlı (veya daha genç) biriyle çıkma kavramı hâlâ şaşırtıcı olabiliyor.
Örneğin Leonardo DiCaprio'nun flört geçmişi ya da Robert De Niro'nun kısa süre önce 79 yaşında 7 çocuk babası olması. De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen 45 yaşındayken, 48 yaşındaki DiCaprio 25 yaşından büyük biriyle çıkmaktan kaçınmasıyla tanınıyor.
Fransa'nın 45 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017'de seçildiğinde, şu anda 70 yaşındaki eşi Brigitte Trogneux'nun kendisinden 25 yaş büyük olması insanları şoke etmişti.
O dönemde Macron, kendisi ve eşi arasındaki yaş farkıyla ilgili uluslararası takıntı hakkında konuşmuştu.
Le Parisien'e konuşan Macron, "Eğer eşimden 20 yaş büyük olsaydım, kimse bir saniye bile meşru şekilde birlikte olamayacağımızı düşünmezdi. Eşim benden 20 yaş büyük olduğu için pek çok insan 'bu ilişki sürdürülemez, mümkün değil' diyor" ifadesini kullanmıştı.
Kuralın istisnaları her zaman olsa da araştırmalar belirli yaş farklarının gözyaşlarıyla sonuçlanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.
Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, fark ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar artıyor.
Independent'in aktardığı habere göre, 3 bin kişinin incelendiği araştırmada, 5 yaş farkı olan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
İlginç bir şekilde, bu oran 10 yaş farkı olan çiftlerde yüzde 39'a, 20 yaş farkı olanlarda ise yüzde 95'e yükseldi.
Peki, kaç yıllık bir yaş farkı çok büyüktür?
Genel kanının aksine, araştırmacılar eşler arasında sadece bir yaş fark olmasının, ayrılma ihtimalinin sadece yüzde üç oranında olduğu şanslı durum olduğuna inanıyor.
Çalışmanın arkasındaki araştırmacılardan Hugo Mialon, "Bu özelliklere sahip çiftler, ortalama başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek çiftler olabilir" dedi.