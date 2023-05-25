Yeni araştırma: Uzun sürecek bir ilişki için ideal yaş farkı bulundu

Kuralın istisnaları her zaman olsa da araştırmalar belirli yaş farklarının gözyaşlarıyla sonuçlanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, fark ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar artıyor.

Independent'in aktardığı habere göre, 3 bin kişinin incelendiği araştırmada, 5 yaş farkı olan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.