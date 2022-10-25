Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?

HANGİ DAVRANIŞLAR ALDATMA SAYILIR?

Aldatmanın ve aldatılmanın her ilişki için kötü sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçek. Özellikle fiziksel olarak yapılan bir aldatma eylemi, çoğu kişi asla kabul edilemez bir davranış.

Son yıllarda ortaya çıkan ‘mikro aldatma’ terimi ise ilişkideyken yapılan küçük hamlelerin aldatma sayılmayacağını öne sürüyor. Mikro aldatma, ilişki içindeyken bir başkasıyla çok fark edilmeden, zararsız ama uygunsuz bir şekilde yakın ilişkiler kurma anlamına geliyor. Elbette aldatmanın hangi boyutunun ‘zararsız’ olup olmadığı kişinin değerlerine ve ilişkilere bakış açısına göre değişebilir.