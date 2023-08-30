Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu

Sağlıklı ilişkiler her insan için altın değerindedir; çünkü sıradan hayatınızı harika bir duruma getirebilir. Bu nedenle nasıl sağlıklı bir ilişkiye sahip olacağını öğrenmek bireyler için önemlidir. İşte sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak ve partnerinize yeniden aşık olmak için yapabilecekleriniz...

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 1

1- KENDİNİZİ SEVİN

İkili ilişkide bireylerin kendilerini sevmesi, psikolojik olarak iyi hissetmeleri oldukça önemlidir. Bu sebeple sizi mutlu eden aktivitelere zaman ayırarak kendinizi sevebilirsiniz. Ya da bir hata yaptığınızda kendinizi affetmeyi öğrenmelisiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 2

2- İHTİYAÇLARINIZIN KARŞILANMASINI SAĞLAYIN

Hayatınızda neye ihtiyacınız olduğunu en iyi bilebilecek kişi olarak bunu netleştirin. Çünkü partnerinizin bir şeye ihtiyacınız olduğunu fark ederse bunu gidermek için çabalar. Ancak bazen her ihtiyacınızı da tek bir kişi gideremez bu sebeple başka yakınlarınızdan da destek isteyebilirsiniz.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 3

3- KENDİNİZİN FARKINA VARIN

Partnerinizle sağlıklı bir ilişki kurabilmek için öncelikle kişisel farkındalığınızı geliştirmelisiniz. Bedeninize, kalbinize ve aklınıza dikkat edin ve ayatınızı nasıl yaşamanız gerektiğine karar verin.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 4

4- GÜNDE EN AZ BİR ÖĞÜNÜ BİRLİKTE YİYİN

Partnerinizle günde en az bir öğün yemek yemek, ilişkinize kazandırabileceğiniz sağlıklı bir alışkanlıktır. u zamanı birlikte geçirmek, aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 5

5- GÜÇLÜ ARKADAŞLIKLAR KURUN

Sağlıklı bir ilişki içinde olsanız bile, arkadaşlara ve bunun dışında aktivitelere ihtiyacınız vardır. Bu nedenle yakın dostlarınıza ya da sosyal aktivitelerinize de vakit ayırın.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 6

6- PARTNERİNİZLE İLETİŞİM KURMAYI ÖĞRENİN

İletişim, sağlıklı ilişkilerde kritik bir unsurdur. Ancak herkesin iletişim kurma yöntemi farklıdır. Bu nedenle kendinizi öfke veya kırgınlık olmadan net bir şekilde ifade edebilmeniz ve partnerinizin beden dilini okumayı da öğrenmeniz gerekir.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 7

7- PARTNERİNİZİN ZİHNİNİZİ OKUYABİLDİĞİNİ VARSAYMAYIN

Partnerinize karşı her durumda net olun. Kötü hissettiğiniz ya da sizi mutlu eden durumları ona söyleyin.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 8

8- KALİTELİ BİR ZAMAN PLANLAYIN

İyi ilişkiler, kaliteli zaman geçirmenizi gerektirir. Yani haftada en az bir kez, birbirinizin arkadaşlığından keyif almak için baş başa bir randevuya çıkın.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 9

9- PARA KONUSUNDA GERÇEKÇİ OLUN

Para hakkında açıkça konuşabildiğiniz ilişkiler sağlıklıdır. Mali hedefleriniz ve parayla ilgili inançlarınız hakkında partnerinizle konuşun.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 10

10- BİRBİRİNİZİN FİZİKSEL İHTİYAÇLARINIZA SAYGI DUYUN

Siz ve partnerinizin farklı fiziksel ihtiyaçları olabilir; ancak bunun ilişkinize zarar vermesi gerekmez. Bunun yerine birbirinizin ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolunu bulmak sağlıklı ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.

Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu - 11

11- FARKLILIKLARINIZA SAYGI GÖSTERİN

İkiniz de dünyayı farklı şekillerde göreceksiniz ve konu hayatınız, ilişkileriniz olduğunda farklı önceliklere sahip olacaksınız. Buna saygı duymalı ve kimseden değişmesini beklememelisiniz.

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