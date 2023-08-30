Yeniden aşık olabilmeniz için ilişkinizi güçlendirmenin 11 yolu

2- İHTİYAÇLARINIZIN KARŞILANMASINI SAĞLAYIN

Hayatınızda neye ihtiyacınız olduğunu en iyi bilebilecek kişi olarak bunu netleştirin. Çünkü partnerinizin bir şeye ihtiyacınız olduğunu fark ederse bunu gidermek için çabalar. Ancak bazen her ihtiyacınızı da tek bir kişi gideremez bu sebeple başka yakınlarınızdan da destek isteyebilirsiniz.