Zeki insanlar aşık olur mu? Duygusal ilişkilerde zorlanmalarının 5 nedeni

2- YÜKSEK STANDARTLAR

Zeki insanlar genellikle kendileri ve partnerleri için yüksek standartlar belirler. Bir ilişkide derin entelektüel uyumluluk, duygusal olgunluk ve kişisel gelişim ararlar. Bu nitelikler önemli olsa da, aşırı mükemmeliyetçilik gerçekçi olmayan beklentilere yol açabilir ve bir ilişki bulmayı veya sürdürmeyi zorlaştırabilir.





