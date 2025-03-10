Zorlu zamanlarda güçlü ilişkiler sürdürmenin ipuçları

ZORLUĞU ORTAK BİR MİSYON

Zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında, çiftlerin yaptığı en büyük hatalardan biri zorlukları bireysel savaşlar olarak görmektir. Bakış açısındaki bir değişiklik her şeyi değiştirir.

Bunun senin sorunun ya da benim sorunum olduğunu düşünmek yerine, bunu misyonumuz olarak yeniden çerçevelendirin. Harika çiftler, birliğin en büyük güçleri olduğunu bilirler.

Zorlukların üstesinden birlikte gelerek, yalnızca çözümler bulmakla kalmaz, aynı zamanda ortaklığınızı da derinleştirirsiniz. Bir çift olarak fırtınalarla karşılaştığınızda, yalnızca onları atlatmazsınız; onlar sayesinde büyürsünüz.