Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor
Ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'la kısa süre önce başladığı ilişkisini evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyor. Evlilik teklifine Boz'dan gelen yanıt "evet" olunca Evirgen düğün için de elini çabuk tuttu.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.