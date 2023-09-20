Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor

Ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'la kısa süre önce başladığı ilişkisini evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyor. Evlilik teklifine Boz'dan gelen yanıt "evet" olunca Evirgen düğün için de elini çabuk tuttu.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 1

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 2

Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken çiftin mutluluk pozları da çok konuşuldu.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 3

Aşkları tam gaz devam eden 25 yaşındaki Boz ile 33 yaşındaki Evirgen evleniyor.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 4

Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'a geçen ay gittikleri Paris'te evlilik teklifi etti.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 5

Çift tatil dönüşü ailelerini bir araya getirdi ve kız isteme töreni gerçekleşti.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 6

Düğün 15 Kasım'da Boğaz'daki bir yalıda aile arasında yapılacak.

Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor - 7
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