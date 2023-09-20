Aşkları çok konuşulmuştu! Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.