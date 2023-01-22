Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendi. Aldrin'in eşinin kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 1

Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 2

Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı. Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 3

Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı. Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 4

ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin'in daha önce 3 kez evlendiği belirtildi.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 5

Eski NASA astronotu Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay'a yolculuk yapmış, Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 6

Astronot Neil Armstrong 20 Temmuz 1969'da Ay’a ilk kez ayak bastığında, gezegendeki neredeyse en ünlü kişiydi. Armstrong’tan 19 dakika sonra da diğer astronot Buzz Aldrin, Ay’a ayak basan ikinci kişi olmuştu.

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi - 7

Armstrong (solda), Aldrin (sağda) ve onları Ay yüzeyine götüren pilot Michael Collins (ortada), Dünya’ya kahraman olarak dönmüştü. Üç astronot onuruna düzenenlenen resmi törende 6 milyondan fazla kişi New York ve Şikago sokaklarını doldurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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