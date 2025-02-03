Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısı için erişim engeli talebi
Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi, çıkardığı son şarkıyla gündeme geldi. Şarkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Şarkının içeriğinin genel ahlakı bozucu olduğunu belirten bakanlık, kadınları aşağılayıcı ve kamu düzenini bozucu ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Turabi’nin şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.