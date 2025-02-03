Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.