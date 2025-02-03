Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi
Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi, çıkardığı son şarkıyla gündeme geldi. Şarkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Şarkının içeriğinin genel ahlakı bozucu olduğunu belirten bakanlık, kadınları aşağılayıcı ve kamu düzenini bozucu ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Turabi’nin şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.