Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi

Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi, çıkardığı son şarkıyla gündeme geldi. Şarkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Şarkının içeriğinin genel ahlakı bozucu olduğunu belirten bakanlık, kadınları aşağılayıcı ve kamu düzenini bozucu ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Turabi’nin şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.

Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi - 2

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi - 3

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

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