Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor!

"KULAĞINA SÖYLEDİM, HERKES DUYMASIN"

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." notunu ekledi.



İşte hem bu sözler hem de sürpriz geceden paylaşılan bir videoyla "evlilik" iddiaları gündeme geldi.