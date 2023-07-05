Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününden romantik paylaşımlar imza attı. Bu paylaşımlar arasında dikkat çeken öyle bir detay vardı ki, "Acun Ilıcalı'dan sürpriz evlilik teklifi" yorumlarını beraberinde getirdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.