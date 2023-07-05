Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününden romantik paylaşımlar imza attı. Bu paylaşımlar arasında dikkat çeken öyle bir detay vardı ki, "Acun Ilıcalı'dan sürpriz evlilik teklifi" yorumlarını beraberinde getirdi.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 1

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 2

Daha önce üç kez evlenen Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişki sürdürüyor.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 3

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük bir doğum günü partisi organize eden romantik sosyal medya paylaşımları da geldi.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 4

Çiftin romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 5

"KULAĞINA SÖYLEDİM, HERKES DUYMASIN"

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." notunu ekledi.

İşte hem bu sözler hem de sürpriz geceden paylaşılan bir videoyla "evlilik" iddiaları gündeme geldi.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 6

Videoda Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük dikkat çekerken çiftin, kabul edilen evlilik teklifiyle doğum günü gecesinde çifte kutlama yaptığı da söyleniyor.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 7

Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birliktelik sürdürüyor.

Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, geçen günlerde yeni yaşına merhaba demişti.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 8

ÇAĞLA 24 YAŞINDA

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.

Beklenen yüzük göründü, Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! - 9

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER