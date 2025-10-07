Birçoğu dünyada tek... Topkapı Sarayı'nın en değerli hazinelerinden biri ilk kez ziyarete açılıyor

Osmanlı hanedanına dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yalnızca bir yönetim merkezi değil; kültürel, sanatsal ve teknik mirasın da taşıyıcısı konumunda.

Saray'ın en değerli hazinelerinden biri olan saat koleksiyonu, mekanik ustalığı ve sanatsal zenginliğiyle dünya saatçilik tarihinde özel bir yere sahip.

Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda bu özel koleksiyon, modern ve estetik bir sergileme düzeniyle yeniden hayat buldu.

Topkapı Sarayı'nın İkinci Avlusu'nda yer alan Has Ahırlar bölümü, Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat temasıyla Saat Müzesi'ne dönüştürüldü.

Bu alanda, koleksiyonun yüzde 80'ini oluşturan 300'ü aşkın eser, ilk kez kapsamlı bir biçimde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Müzede; Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra, Sultan II. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı grifon figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor.

Müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor.

Eserler; Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri olmak üzere tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde, Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

