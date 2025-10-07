Birçoğu dünyada tek... Topkapı Sarayı'nın en değerli hazinelerinden biri ilk kez ziyarete açılıyor
Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü saat koleksiyonu ilk kez ziyaretçilere açılıyor. Koleksiyonda birçoğu dünyada tek, çok sayıda eser bulunuyor.
Osmanlı hanedanına dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yalnızca bir yönetim merkezi değil; kültürel, sanatsal ve teknik mirasın da taşıyıcısı konumunda.
Saray'ın en değerli hazinelerinden biri olan saat koleksiyonu, mekanik ustalığı ve sanatsal zenginliğiyle dünya saatçilik tarihinde özel bir yere sahip.