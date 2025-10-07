Birçoğu dünyada tek... Topkapı Sarayı'nın en değerli hazinelerinden biri ilk kez ziyarete açılıyor

Osmanlı hanedanına dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yalnızca bir yönetim merkezi değil; kültürel, sanatsal ve teknik mirasın da taşıyıcısı konumunda.

Saray'ın en değerli hazinelerinden biri olan saat koleksiyonu, mekanik ustalığı ve sanatsal zenginliğiyle dünya saatçilik tarihinde özel bir yere sahip.