Bodrum'da sezon açılıyor: Plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor

"YETER Kİ DOĞRU HİZMET YAPSINLAR"

Dengiz, "Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır" diye konuştu.