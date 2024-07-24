Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Zeynep Demirel çifti teknede "Benim kaptanım"
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Zeynep-Volkan Demirel çiftinin üçüncü kez anne-baba olacakları da öne sürülmüştü. Boşanacaklarını kesin bir dille yalanlayan Demirel çiftinden tekne fotoğrafları geldi. Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları paylaşan Zeynep Demirel, "Benim kaptanım." notunu düştü.
2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile nikah masasına oturan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel şu sıralarda tekne tatilinin keyfini çıkarıyor.