Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Zeynep Demirel çifti teknede "Benim kaptanım"

Zeynep Demirel'in hamile olduğu ve çiftin üçüncü bebeğini beklediğini iddia edilmişti.



DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM



Ünlü ismin 9 Temmuz'da doğum günü için yaptığı paylaşımda belirginleşen karnı ve paylaşımının altına düştüğü "Cahit Sıtkı’nın yolun yarısı dediği yerdeyim... Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş…" notu da dikkat çekti.



Demirel çiftinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.