Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek

Dubai’deki Altın Çarşısı’nda dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşya satılıyor. Çarşının ortasında, dünyada bir benzeri olmayan 24 ayar altınla kaplı Tesla Cybertruck bulunuyor. Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 1

Dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşyanın satıldığı çarşıda, 24 ayar altın kaplama Tesla da sahibini bekliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 2

Dubai’deki Altın Çarşısı’nda kıyafetlerden biblolara, dünyanın en büyük yüzüğünden Tesla’ya kadar altından yapılmış çeşit çeşit ürün satılıyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 3

Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 4

Dünya’nın altın merkezi olarak adlandırılan çarşıda, toptan altın ticaretinin yapıldığı ofislerin yanı sıra tonlarca altının yer aldığı dükkanlar, ışıltılı vitrinleriyle dikkati çekiyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 5

Özellikle altından yapılan kıyafetler ve kilolarca altın kullanılarak işlenmiş mücevherler vitrinleri süslüyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 6

TÜRKİYE’DEN 10 AYDA 2,1 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

Türkiye’den Dubai’ye 2015’ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ açıklamada, Türkiye’nin BAE’ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 7

Çaldağ, “Türkiye’nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor, demek oluyor bu.” ifadelerini kullandı.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 8

Dubai’nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, “Örnek veriyorum Suudi Arabistan’daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak’taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor.” dedi.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 9

Dubai’nin bu konuda merkez olduğuna dikkati çeken Çaldağ, “Biz, tek bir nokta olarak Dubai’yi belirliyoruz, bütün Orta Doğu’dan alıcılar buraya gelip, buradan Türk ürünlerini alıyor.” ifadelerini kullandı.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 10

Çaldağ, Türkiye’den talep gören ürünlere ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin her türlü ayarda, her türlü modeli yapabilecek kapasitede üretimi var. 18, 14, 21, 22 ayar her türlü ürünü yapıyoruz. Örnek veriyorum Suudi Arabistan müşterileri 18 ayar tercih ediyor, ona göre yapıyoruz. Irak müşterileri 21 ayar tercih ediyor, 21 ayar yapıyoruz.”

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 11

Dubai Altın Çarşısı’nın eski ve yeni olarak iki bölüme ayrıldığını, 800 dükkanda ticaret yapıldığını anlatan Çaldağ, “Dubai enleri seviyor. Elektrikli altın arabadan tutun da dünyanın en büyük yüzüğü burada. Çarşıda on kiloluk altın elbise de bulabilirsiniz, ayakkabı da bulabilirsiniz, çanta da. Her türlü, her çeşit ürüne buradan ulaşabilirsiniz.” dedi.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 12

ALTINDAN BLUZ İLGİ ODAĞI OLDU

Dubai’de yaşayan Türk vatandaşı Merve Erkol da çarşıda sergilenen birçok altın kıyafetten biri olan bluz şeklinde kolye ile kemer, bilezik, yüzük ve taçtan oluşan seti üzerine giydi.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 13

Üzerindeki altın takılarla çarşıdaki turistlerin ilgi odağı olan Erkol, “Ne zaman misafirimiz gelse gezdirmek için buraya da getiriyoruz. Çünkü çok ilgilerini çekiyor, çok farklı takılar var.” diye konuştu.

Erkol, bu büyüklükteki takıların daha çok düğünlerde geline hediye edilmek üzere alındığına dikkati çekti.
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 14

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN YÜZÜĞÜ

Çarşıda, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük altın yüzüğü de yer alıyor.

Najmat Taiba (Taiba’nın yıldızı) adı verilen, 5,17 kilogram değerli taşlarla işlenen 21 ayar altın yüzüğün halkasının iç çapı 49 santimetre, ağırlığı ise yaklaşık 64 kilogramı buluyor.

Turistlerin görmek için çarşıya geldiği yüzüğe yaklaşık 3 milyon dolar değer biçiliyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 15

ALIŞVERİŞ YAPAN ALTIN KAPLAMA TESLA KAZANIYOR

Çarşının dış tarafında sergilenen ve benzeri olmayan 24 ayar altın kaplama Tesla'nın Cybertruck model arabası da turistlerden büyük ilgi görüyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 16

Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.

Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 17
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 18
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 19
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 20
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 21
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 22
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 23
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 24
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 25
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 26
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 27
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 28
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 29
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 30
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 31
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 32
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 33
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 34
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 35
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 36
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 37
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 38
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 39
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 40
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 41
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 42
Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek - 43
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