Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek
Dubai’deki Altın Çarşısı’nda dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşya satılıyor. Çarşının ortasında, dünyada bir benzeri olmayan 24 ayar altınla kaplı Tesla Cybertruck bulunuyor. Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.
Dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşyanın satıldığı çarşıda, 24 ayar altın kaplama Tesla da sahibini bekliyor.