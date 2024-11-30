Burası dünyanın altın merkezi: 24 ayar altın kaplama Tesla Cybertruck çekilişle hediye edilecek

Üzerindeki altın takılarla çarşıdaki turistlerin ilgi odağı olan Erkol, “Ne zaman misafirimiz gelse gezdirmek için buraya da getiriyoruz. Çünkü çok ilgilerini çekiyor, çok farklı takılar var.” diye konuştu.

Erkol, bu büyüklükteki takıların daha çok düğünlerde geline hediye edilmek üzere alındığına dikkati çekti.