Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 1

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 2

Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan'ın cenazesi Florya'daki evinden alındı. Çaçan'ın evinin önünde helallik de istendi.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 3

Florya'daki evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı. Burhan Çaçan'ın cenazesi yakınları tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 4

Daha sonra Çaçan için evinin önünde helallik alındı. Çaçan'ın cenazesi, tören için Fatih Camii'ne götürüldü.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 5

Sanatçının cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor - 6

N-LIFE HABERLERİ

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