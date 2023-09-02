Cadılar Bayramı ne zaman? İşte 2023 Hallowen tarihi



Her yıl kutlanan Halloween ya da diğer adıyla Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle batı ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir çok insan Cadılar Bayramı konseptine uygun kıyafetlerle ve makyajla eğleniyor. Bu özel günün bu yıl ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. İşte, 2023 Halloween tarihi...