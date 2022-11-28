Çalışanlara porno izlettiği iddiasıyla Adidas'tan Kanye West'e soruşturma

Adidas'tan Kanye West'e soruşturma. Kanye West'in markanın çalışanlarına porno izlettiği ve eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen görüntülerini gösterdiği iddiaları üzerine Adidas, Kanye West'e soruşturma başlatıyor.



Independent'in aktardığı habere göre, Alman giyim markası, perşembe günü yaptığı açıklamada iddiaların doğruluk payının henüz netleştirilmediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Suçlamaların doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bunları kesinlikle çok ciddiye alıyoruz ve vakit kaybetmeden iddialara yönelik bağımsız bir soruşturma başlatmaya karar verdik."