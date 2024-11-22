Çamaşır makinesindeki sırra kadem basan çorapların gizemi çözüldü! O gizli bölmeyi biliyor musunuz?

KAYBOLAN ÇORAPLARINIZI BU YÖNTEMLE BULUN

Kılavuzu İnceleyin: Gider tuzağının yeri modele göre değişebilir, kullanım kılavuzunu kontrol etmeyi unutmayın.



Hazırlıklı Olun: Su sızıntısını önlemek için bir havlu ve kova bulundurun.



Kapağı Açın: Kapağı açmak için biraz güç gerekebilir. Düz uçlu bir tornavida işinizi kolaylaştırabilir.



Kayıplarınızı Toplayın: Uzun süredir kaybolduğunu sandığınız çoraplarınızı ve diğer küçük eşyalarınızı burada bulabilirsiniz.