Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı

Yerli dijital içerik platformu GAİN, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan El Turco dizisiyle ilgili çarpıcı bir karara imza attı. Başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman’ın yer aldığı dizi, platformdan ani bir şekilde kaldırıldı. Kararın perde arkasında ise Yaman’ın yurt dışında yaptığı açıklamalar olduğu öğrenildi. Peki, Can Yaman kimdir, ne dedi?

Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı - 1

İtalya’da uzun süredir kariyerini sürdüren ve orada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna net bir şekilde “İtalya” yanıtını vermişti.

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

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Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı - 2

PLATFORMDAN KALDIRILDI

GAİN ise yaşanan gelişmelerin ardından resmi bir açıklama yaparak, El Turco dizisini platformdan kaldırma kararını duyurdu. Açıklamada, dizinin yayından kaldırılmasına gerekçe olarak “Türk milletinin duyarlılıkları ve kültürel hassasiyetleri” gösterildi.

Yapım, Osmanlı dönemine ait tarihi öğeler taşıyan ve yurtdışında da ilgi görmeye başlayan bir projeydi. Ancak başrol oyuncusunun kamuoyunda tartışma yaratan ifadeleri, dizinin Türkiye’deki yayın geleceğini olumsuz etkiledi.

Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı - 3

GAİN'DEN CAN YAMAN AÇIKLAMASI

GAİN platformunun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.

Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

GAİN olarak; bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı - 4

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmenidir.

İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için PriceWaterhouseCoopers'ta altı ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Can Yaman, iyi derecede İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce bilmektedir

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