Can Yaman kimdir, ne dedi? Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi platformdan kaldırıldı
Yerli dijital içerik platformu GAİN, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan El Turco dizisiyle ilgili çarpıcı bir karara imza attı. Başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman’ın yer aldığı dizi, platformdan ani bir şekilde kaldırıldı. Kararın perde arkasında ise Yaman’ın yurt dışında yaptığı açıklamalar olduğu öğrenildi. Peki, Can Yaman kimdir, ne dedi?
İtalya’da uzun süredir kariyerini sürdüren ve orada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna net bir şekilde “İtalya” yanıtını vermişti.
Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.