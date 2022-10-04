Danimarka Kraliçesi Margrethe ailesinden özür diledi

Geçen hafta Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin, dört torununun ‘kraliyet’ unvanlarını elinden alması büyük yankı uyandırmıştı. 82 yaşındaki Kraliçe’nin kararı doğrultusunda, torunları Prens Nikolai (23), Prens Felix (20), Prens Henrik (13) ve Prenses Athena’nın (10) unvanları 1 Ocak 2023’ten itibaren ‘kont’ ve ‘kontes’ olarak değişecek.
Kardeşi Veliaht Prens Frederik ve eşi Mary ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle eşi Marie ve dört çocuğuyla birlikte Fransa'ya taşınan Prens Joachim, annesinin bu kararını Paris'teki Danimarka Elçiliği önünde yaptığı açıklamayla değerlendirmişti.
Margrethe’nin oğlu Prens Joachim, mayıs ayında kendisine sunulan planın bambaşka olduğunu söyleyerek, "Hepimiz çok üzgünüz. Çocuklarınızın böyle zarar görmesini izlemek hiç eğlenceli değil. Dört çocuğum da anlamadıkları bir durumun içine konuldular" demişti.
Joachim, çocuklarına zarar veren kişinin babaanneleri olduğunu belirtirken, Prens Joachim'in eski eşi Nikolai ve Felix'in annesi olan Alexandra ise karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığını aktarmış ve "Hepimizin kafası bu karardan dolayı karıştı. Üzgünüz ve şaşkınlık içindeyiz. Çocuklarım kendilerini dışlanmış hissediyor. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar" diye konuşmuştu.
Kraliçe Margrethe, dün gece yaptığı açıklamada, kararının yarattığı etkiyi 'küçümsediğini' itiraf etti, ancak kararın 'uzun zaman sonra' geldiğini, 'kraliçe, anne ve büyükanne' olarak alındığını söyledi.
Kraliçe, yayımladığı açıklamada, “Son günlerde, Prens Joachim'in dört çocuğu için gelecekteki unvanların kullanımına ilişkin kararıma güçlü tepkiler geldi. Açıkçası bu, beni etkiliyor. Kararım uzun zaman önce geldi. Tahttaki 50 yılımla birlikte hem geriye hem de ileriye bakmak doğaldır. Kraliçe olarak benim görevim ve dileğim, monarşinin çağa göre şekillenmeye devam etmesini sağlamaktır. Bu, bazen zor kararlar almayı gerektirir ve doğru anı bumak her zaman zor olacaktır” dedi.
Margrethe ayrıca, "Kraliyet unvanı taşımak, gelecekte kraliyet ailesinin daha az üyesinin sorumluluğunda olacak bir dizi yükümlülük ve görev gerektirir. Monarşinin geleceği için gerekli bir güvence olarak gördüğüm bu uyarlamayı kendi zamanımda yapmak istiyorum” ifadesini kullandı.
Kraliçe, açıklamasına şöyle devam etti:
“Kararımı kraliçe, anne ve büyükanne olarak verdim ama anne ve büyükanne olarak bu kararın en küçük oğlum ve onun ailesini ne kadar etkileyeceğini tahmin edemedim. Büyük bir etkisi oldu ve bundan dolayı üzgünüm.”
Kraliçe açıklamasını, “Çocuklarımın ve torunlarımın benim en büyük sevincim ve gururum olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir aile olarak bu durumdan kendi başımıza yolumuzu bulma huzurunu bulabileceğimizi umuyorum” diye bitirdi.