Danimarka Kraliçesi Margrethe ailesinden özür diledi

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Kardeşi Veliaht Prens Frederik ve eşi Mary ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle eşi Marie ve dört çocuğuyla birlikte Fransa'ya taşınan Prens Joachim, annesinin bu kararını Paris'teki Danimarka Elçiliği önünde yaptığı açıklamayla değerlendirmişti.

Margrethe’nin oğlu Prens Joachim, mayıs ayında kendisine sunulan planın bambaşka olduğunu söyleyerek, "Hepimiz çok üzgünüz. Çocuklarınızın böyle zarar görmesini izlemek hiç eğlenceli değil. Dört çocuğum da anlamadıkları bir durumun içine konuldular" demişti.