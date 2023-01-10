2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin sonuna gelindi. Bugün (10 Ocak) MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu canlı yayında açıklanacak. Finale kalan iki isimden biri hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi olacak.
MasterChef Türkiye'nin saat 20.00'de yayınlanacak büyük finalinde Metin ve Kıvanç şampiyonluk için mücadele edecek. 2022 MasterChef Türkiye birincisi canlı yayında açıklanacak.
Finalistler Metin ve Kıvanç, üç etaptan oluşacak final bölümünde Türk mutfağı, dünya mutfağı ve tatlı yapacak.
Bu sene MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirilecek. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edilecek.