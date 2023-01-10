2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta?

MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor. Aylar süren mücadele sona erecek, 2022 şampiyonu belli olacak. Kıvanç ve Metin arasında geçecek mücadele ardından sezonun birincisi ilan edilecek. Peki, MasterChef finali ne zaman, saat kaçta?

2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? - 1

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin sonuna gelindi.  Bugün (10 Ocak)  MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu canlı yayında açıklanacak. Finale kalan iki isimden biri hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi olacak.

2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? - 2

MasterChef Türkiye'nin saat 20.00'de yayınlanacak büyük finalinde Metin ve Kıvanç şampiyonluk için mücadele edecek. 2022 MasterChef Türkiye birincisi canlı yayında açıklanacak.

2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? - 3

FİNAL ÜÇ ETAPTAN OLUŞACAK

Finalistler Metin ve Kıvanç, üç etaptan oluşacak final bölümünde Türk mutfağı, dünya mutfağı ve tatlı yapacak.

2022 MasterChef birincisi (şampiyonu) belli oluyor: MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? - 4

BÜYÜK ÖDÜL NE?

Bu sene MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirilecek. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edilecek.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER