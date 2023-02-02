2022'de en çok izlenen dizi 'Yalı Çapkını' oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizi, reytingleriyle de adından söz ettiriyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı.
‘Yalı Çapkını’ TİAK’ın verilerine göre “2022 En Çok İzlenen İlk 20 Dizi Film” kategorisinde Total’de ortalama 11,83 reyting ve 28,47 share alırken ABC1’de ise ortalama 11 reyting ve 25,46 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.
Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın torunu Ferit’i evlendirmeye karar vermesiyle gelişen olayları konu alan Yalı Çapkını, reytinglerdeki büyük başarısının yanı sıra sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yayınlanan her yeni bölümüyle çok konuşulmaya devam eden dizi, 2022’nin en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldığı dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
Yalı Çapkını 19. bölüme; Pelin'i yalıya gelmesi Seyran'ı üzerken Kazım ve Ferit’in Serter’in dayısının adamlarıyla kavga etmesi damga vurdu.
'Yalı Çapkını' dizisi yeni bölümleriyle her Cuma Star’da!