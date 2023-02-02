2022'de en çok izlenen dizi 'Yalı Çapkını' oldu

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

‘Yalı Çapkını’ TİAK’ın verilerine göre “2022 En Çok İzlenen İlk 20 Dizi Film” kategorisinde Total’de ortalama 11,83 reyting ve 28,47 share alırken ABC1’de ise ortalama 11 reyting ve 25,46 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.