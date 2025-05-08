3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları
Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre adlı kitabının, Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 3391 Kilometre beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Film, bir uzak mesafe aşk hikayesini anlatıyor. Peki, 3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları kimler?
Sosyal medyada başlayan sıra dışı aşk masalı... Gişe rekortmeni inanılmaz bir hikaye! 3391 Kilometre TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak yer alıyor. Filmde onlara Cavit Çetin Güner, Selin Türkmen, Gülin İyigün ve Ogün Kaptanoğlu eşlik ediyor.