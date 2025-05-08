3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları

Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.