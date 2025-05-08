3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları

Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre adlı kitabının, Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 3391 Kilometre beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Film, bir uzak mesafe aşk hikayesini anlatıyor. Peki, 3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları kimler?

3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları - 1

Sosyal medyada başlayan sıra dışı aşk masalı... Gişe rekortmeni inanılmaz bir hikaye! 3391 Kilometre TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak yer alıyor. Filmde onlara Cavit Çetin Güner, Selin Türkmen, Gülin İyigün ve Ogün Kaptanoğlu eşlik ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları - 2

3391 KİLOMETRE NEREDE ÇEKİLDİ?

OTTO Entertainment ve Böcek Films'in yapımcılığında, yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği, Ömer Faruk Sorak'ın kreatif dokunuşlarıyla gerçekleşen film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi.

3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları - 3

3391 KİLOMETRE KONUSU

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır.

3391 Kilometre nerede çekildi? 3391 Kilometre oyuncuları - 4

Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

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