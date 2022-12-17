5 maddede Gecenin Ucunda'nın Macide'si

Ankara'dan gelen Macide; yıllarca çalışmış, kendine hatta annesine bile kol kanat germiş. Ancak en sonunda kurumsal hayatı arkasında bırakıp kalbindeki çağrıyı dinlemiş ve insanlara iyi gelmek için İstanbul’a yerleşmiş.
Balat'ta bir otele yerleşen Macide, hayatına devam edebilmek için kaldığı yerin karşısındaki kafede garsonluk yapmaya başlamıştı.
Ancak Koko'nun kendisine yalan söylemesiyle işten ayrılan Macide, Gecenin Ucunda'nın 11. bölümünde kendi ayakları üstünde durduğunu yıllar boyu çalışıp annesinin kumar borçlarını ödediğini söylemesiyle dışa vurdu.
İnsanlara karşı iyilikle yaklaşan Macide, "Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun" felsefesiyle herkese el uzatıyor. Hatta Sara'nın kendisine verdiği solmuş çiçeğe bile ayrı bir sevgi besliyor.
Sadece insanlara değil her canlıya merhamet gösteren Macide, kendisine iyi yaklaşan herkese karşı sıcak ve samimi. Özellikle Nermin'i kurtarması, Berrin Hanım'a yardım etmesi bunun en büyük iki örneği oldu.
Ancak Macide'nin merhameti, otelde gördüğü ve zor durumda olan Miraç'ı bulmak için Kazım'dan yardım istemesi, ardından da onunla ilgilenmesiyle ortaya çıktı.
İstemediği bir şeyi yapmamak için direnen Macide, duygularını kontrol etmek konusunda da oldukça yetenekli. Kazım'a olan duygularını o evli olduğu için bastıran Macide, Kazım Işık peşinden koşmasına rağmen ona "Evli bir adamla birlikte olmam" dedi.
Nermin'in yarattığı skandal sonrası Kazım'ın yanından otele dönen Macide, Kazım Işık gazetecilere açıklama yapana kadar onunla konuşmayarak inatçılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Macide, İstanbul'a gelirken yolda tanıştığı ve kendisine aşık olan Ahmet'e değil, onun ağabeyi Kazım'a aşık oldu.
Onu alt üst eden bu aşka boğun eğen Macide, Kazım'a "Belki de şifa aşktadır" diyerek teslim oldu.
Gecenin Ucunda dizisinin 13 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüne Nermin'in yarattığı skandal sonrası zor duruma düşen Macide, ne yapacağını bilemezken; Kazım aşkının arkasında durdu. Bu sırada yenilgiyi hazmedemeyen Nermin ve Ahmet'in, Macide'ye kumpası gündem oldu.