5 maddede Gecenin Ucunda'nın Macide'si

5- KAZIM'A AŞIK

Macide, İstanbul'a gelirken yolda tanıştığı ve kendisine aşık olan Ahmet'e değil, onun ağabeyi Kazım'a aşık oldu.

Onu alt üst eden bu aşka boğun eğen Macide, Kazım'a "Belki de şifa aşktadır" diyerek teslim oldu.