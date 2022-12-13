5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı

Günümüzde ise Macide ve Kazım arasındaki elektriği fark eden Nermin, ikilinin arasında bir şeyler yaşanmaması için büyük bir çaba sarf ediyor.

Çocuğu olmayacağına bilmesine rağmen Macide’ye hamile olduğunu söylemesi bunun en iyi örneği.