5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’ dizisi salı akşamları Star TV’de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı dizide Tuba Ünsal’ın hayat verdiği Nermin Işık karakteri de dikkat çekiyor. İşte 5 maddede Gecenin Ucunda’nın Nermin Işık’ı…

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 1

1- GÜZELLİĞİ

Katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan Nermin (Tuba Ünsal), ilerleyen yaşına rağmen hala parmakla gösterilen bir kadın. Gerek giyim tarzı gerek bakımlı haliyle göz önünde bir kadın.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 2

2- KAZIM'A OLAN BÜYÜK AŞKI

Yarışma sonrası ülkenin en güçlü adamlarından biriyle evlenen Nermin, başta mutlu giden evliliğini sürdürmeyi başaramamış. Özellikle Simin’i öldürdüğünü sandığı gece, bebeğini kaybedince Kazım’la da arası giderek bozulmuştur.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 3

Ancak tüm bunlara rağmen Kazım’ı kaybetmemek için her hamleyi yapabileceğini hem Ahmet’e Macide için verdiği ilaçla hem eşinin boşanma talebi sonrası yarattığı skandalla kanıtladı.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 4

3- KISKANÇLIĞI

İlginin her daim üzerinde olmasına alışkın olan Nermin, Kazım’ın ilgisini kaybettiğini fark ettiği için eşinin etrafındaki kadınlardan her dönem rahatsız olmuş. Yıllar önce Simin ile Kazım’ın arasında bir şey olduğunu düşünen Nermin, onu öldürdüğü sanarak vicdan azabı dolu yıllar geçirmiş.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 5

Günümüzde ise Macide ve Kazım arasındaki elektriği fark eden Nermin, ikilinin arasında bir şeyler yaşanmaması için büyük bir çaba sarf ediyor.

Çocuğu olmayacağına bilmesine rağmen Macide’ye hamile olduğunu söylemesi bunun en iyi örneği.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 6

4- YÖNLENDİRMESİ KOLAY

Gerek uyuşturucu bağımlılığı gerek Kazım’a yakın olmak için verdiği çaba yüzünden kontrolünü kaybeden Nermin Işık, evlendikten sonra da zaman içinde ailede Kazım’a yakın olmak isteyen herkesin piyonu haline gelmiş.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 7

5- ENTRİKACI

Kazım’ı kaybetmekten çok korkan hatta onu kaybederse öleceğini düşünen Nermin, hayatındaki en büyük tehlike olan Macide’den kurtulmak için Ahmet’i bu konuda dolduruyor.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 8

Nermin Işık, Gecenin Ucunda 10. bölümde de Serra’nın yardımıyla katıldığı televizyon programında yayınlattığı fotoğraflarla aldatılan kadın imajı çizdi ve kendisini mağdur gösterdi.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 9

"İDOL ALDIĞIN BİR KİŞİ VAR MI?"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’a katılan Tuba Ünsal, "Oyunculuk konusunda idol aldığın bir kişi var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

5 maddede Gecenin Ucunda'nın Nermin Işık'ı - 10

"MUHTEŞEM BİR KADINDIR"

Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Gecenin Ucunda dizisinde de birlikteyiz. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullanmıştı.

Zuhal Olcay, Gecenin Ucunda dizisinde; Kazım,Ahmet ve Cihagir'in anneleri 'Berrin' karakterine hayat veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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