5 maddede Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı

Halis Korhan’ın en küçük torunu olan Ferit, şeker hastasıdır. Hem ailenin küçüğü olması hem de hastalığı sebebiyle çocukluğundan beri her istediğine evet denilen Ferit, kendisine hayır denilmesini kabul eden bir adam değil.
Seyran’ın kendisini istememesini de kabul edemeyen Ferit, Yalı Çapkını 10. bölümde Seyran’a Yusuf’la neler yaşadığını sormuş aldığı cevaptan tatmin olmayınca da Yusuf’u yukarı çağırıp ona Seyran ile birlikte olup olmadıklarını sormuştu.
Üniversiteyi yurt dışında okuyan Ferit Korhan, ailesinin gelenek göreneklerine adapte olmaya zorlansa da ülkeye döner dönmez hem ailesinin nüfuzu hem de flörtöz tavırlarıyla kızları kolayca etkilemektedir.
Uzun yıllar aşk yaşadığı Pelin’i de defalarca aldatan Ferit, Gaziantep’e Suna için evlenmeye gittiklerinde de baklavacıda gördüğü Seyran’ı daha çok beğendiği için onu istediğini söylemişti.
Kaybetmeye pek de alışkın olmayan Ferit Korhan, yaşadığı kötü şeyleri kabul etmek ya da hatalarından ders çıkarmaktan uzak bir karakter.
Bu sebepledir ki Seyran’la bebek konusunda girdikleri iddiada; berabere kalan maçı tamamlamak için, gittikleri mağazada masa tenisi masasını satın almış ve orada tamamladıkları maçta galip gelerek iddiayı kazanmıştı.
Tüm bunların yanında bir o kadar da merhametli olan Ferit Korhan, içten içe Seyran’ın önceki yıllarda yaşadıklarına üzülmektedir.
Zaman zaman ona kızıp bağırdığı için kendine de kızan Ferit, merhametini Suna’yı istemediği evlilikten kurtarmak için yaptıklarıyla herkese kanıtladı.
Yaşadığı kötü olayları bile dalgaya almayı bilen Ferit Korhan, Seyran’a sataşmaları, Suna’yı kaçırıp Pelin’e götürdüklerinde ortamın yumuşaması için yaptığı esprilerle bu yönünü gözler önüne serdi.
Özellikle Seyran’a söylediği “Düş önüme”, “Antep fıstığı”, “Seyro” gibi sözlerle de herkesin yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Öte yandan Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz haftalarda diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulunmuştu.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan Demir “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.