5 maddede Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı

3- KAZANMAYI SEVMESİ

Kaybetmeye pek de alışkın olmayan Ferit Korhan, yaşadığı kötü şeyleri kabul etmek ya da hatalarından ders çıkarmaktan uzak bir karakter.

Bu sebepledir ki Seyran’la bebek konusunda girdikleri iddiada; berabere kalan maçı tamamlamak için, gittikleri mağazada masa tenisi masasını satın almış ve orada tamamladıkları maçta galip gelerek iddiayı kazanmıştı.