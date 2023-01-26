5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı

1-KIZLARINI ASLA EZDİRMEZ

Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirmiş ve onların eğitimine çok para harcamış olan Kazım, kızlarını asla ezdirmeyen bir baba. Kendisi küçüklüklerinden bu yana çocuklarına pek ilgi ve şevkat göstermese de özellikle Korhan Ailesi'ne karşı Seyran'ın hep arkasında.