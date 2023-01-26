5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizi, hikayesiyle olduğu kadar karakterleri ve oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizide Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı, en sevilen karakterlerinden biri olan Kazım'ı sizler için mercek altına aldık. İşte 5 maddede Yalı Çapkını’nın Kazım'ı...

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 1

1-KIZLARINI ASLA EZDİRMEZ

Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirmiş ve onların eğitimine çok para harcamış olan Kazım, kızlarını asla ezdirmeyen bir baba. Kendisi küçüklüklerinden bu yana çocuklarına pek ilgi ve şevkat göstermese de özellikle Korhan Ailesi'ne karşı Seyran'ın hep arkasında.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 2

Hatta Yalı Çapkını 18. bölümde de Ferit, Efe'nin teklifine karşı çıksa da Seyran'ı destekleyen Kazım, yalıya giderek konuyla ilgili kızının Esme ya da Gülgün gibi olmasını istemediğini söylemişti.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 3

2-TUTTUĞUNU KOPARAN

Kızlarını geleceğinin teminatı olarak gören Kazım, Seyran'ı gelin ettiği Halis Ağa ve oğlu Orhan'dan ev istemişti. Bu isteği Kazım'ın pahalı yerleri beğenmesi nedeniyle erteleyen Orhan, Halis Korhan'ın müdahalesiyle dünürüne istediği yeri almak zorunda kalmıştı.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 4

3-SİNİRLİ

Oldukça agresif olan Kazım Şanlı, bu öfkesini gerek eşi Esme'ye karşı gerek de etrafa karşı sık sık gösteriyor.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 5

Yalı Çapkını'nın 18. bölümünde; Kazım, Suna ve Abidin ile birlikte yalıya giderken Serter'in dayısının arabanın önünü kesmesine sinirlenmişti. Arabadan inen ve Serter'in dayısına diklenmiş ancak Suna'nın camdan seslenmesiyle ortalık yatışmıştı.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 6

4-ŞİDDET YANLISI

Eşi Esme'ye ilk görüşte aşık olup evlenen Kazım, karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamış. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuş. Kendi isteklerini herkesin üzerinde tutan Kazım, kızlarına da şiddet uygulamış.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 7

Hatta Yalı Çapkını 9. bölümde; istemediği biriyle evlenmekten kaça Suna'yı arayan Kazım, Seyran'ın boğazını sıkıp ona bağırmıştı. Buna dayanamayan Suna da babasının kafasına dambılla vurmuştu.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 8

5-REKABETÇİ

Gaziantep’in sayılan sevilen isimlerinden biri olan Kazım, oldukça rekabetçi biri. Her fırsatta ağa olduğunu ve Korhan Ailesi'nden bir eksikleri olmadığını vurgulayan Kazım, Yalı Çapkını 14. bölümde; Seyran'ı alıp gitmek isteyince Halis Korhan'ın öfkesiyle karşılaşmıştı.

5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı - 9

Kazım'a babasının da kıskanç olduğunu söyleyen Halis Ağa, onu "Marabalar, oturduğunuz evden de çıkacaksınız" diyerek kovmuştu. Hiç karşılık vermeyen Kazım ise Seyran'ı da alıp yalıyı terk etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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