5 maddede Yalı Çapkını'nın Kazım'ı

Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirmiş ve onların eğitimine çok para harcamış olan Kazım, kızlarını asla ezdirmeyen bir baba. Kendisi küçüklüklerinden bu yana çocuklarına pek ilgi ve şevkat göstermese de özellikle Korhan Ailesi'ne karşı Seyran'ın hep arkasında.
Hatta Yalı Çapkını 18. bölümde de Ferit, Efe'nin teklifine karşı çıksa da Seyran'ı destekleyen Kazım, yalıya giderek konuyla ilgili kızının Esme ya da Gülgün gibi olmasını istemediğini söylemişti.
Kızlarını geleceğinin teminatı olarak gören Kazım, Seyran'ı gelin ettiği Halis Ağa ve oğlu Orhan'dan ev istemişti. Bu isteği Kazım'ın pahalı yerleri beğenmesi nedeniyle erteleyen Orhan, Halis Korhan'ın müdahalesiyle dünürüne istediği yeri almak zorunda kalmıştı.
Oldukça agresif olan Kazım Şanlı, bu öfkesini gerek eşi Esme'ye karşı gerek de etrafa karşı sık sık gösteriyor.
Yalı Çapkını'nın 18. bölümünde; Kazım, Suna ve Abidin ile birlikte yalıya giderken Serter'in dayısının arabanın önünü kesmesine sinirlenmişti. Arabadan inen ve Serter'in dayısına diklenmiş ancak Suna'nın camdan seslenmesiyle ortalık yatışmıştı.
Eşi Esme'ye ilk görüşte aşık olup evlenen Kazım, karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamış. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuş. Kendi isteklerini herkesin üzerinde tutan Kazım, kızlarına da şiddet uygulamış.
Hatta Yalı Çapkını 9. bölümde; istemediği biriyle evlenmekten kaça Suna'yı arayan Kazım, Seyran'ın boğazını sıkıp ona bağırmıştı. Buna dayanamayan Suna da babasının kafasına dambılla vurmuştu.
Gaziantep’in sayılan sevilen isimlerinden biri olan Kazım, oldukça rekabetçi biri. Her fırsatta ağa olduğunu ve Korhan Ailesi'nden bir eksikleri olmadığını vurgulayan Kazım, Yalı Çapkını 14. bölümde; Seyran'ı alıp gitmek isteyince Halis Korhan'ın öfkesiyle karşılaşmıştı.
Kazım'a babasının da kıskanç olduğunu söyleyen Halis Ağa, onu "Marabalar, oturduğunuz evden de çıkacaksınız" diyerek kovmuştu. Hiç karşılık vermeyen Kazım ise Seyran'ı da alıp yalıyı terk etmişti.