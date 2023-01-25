5 maddede Yalı Çapkını'nın Seyran Korhan'ı

Uzun saçları, kocaman yeşil gözleriyle ilk bakışta dikkat çeken Seyran, Ferit ile Gaziantep'te baklavacıda karşılaşmıştı.
Seyran'dan etkilenen Ferit Korhan ise Suna'yı istemeye gittiklerinde Seyran'ı beğendiğini söylemişti.
Kafasına koyduğunu yapmak konusunda herkesi karşısına alabileceğini gösteren Seyran, son olarak Defne ve Efe'nin teklifini kabul etmek için Ferit ile zıtlaştı.
Hatta Seyran Korhan, Yalı Çapkını 18. bölümde Ferit'in Pelin ile görüşmeye devam ettiğini öğrenince ona inat Efe ve Defne ile yemeğe bile çıktı.
Her ne kadar istemeyerek evlendiği Ferit ile zaman zaman zıtlaşsa da eşi üzüldüğünde ilk yanına koşan Seyran oluyor.
Dizinin 17. bölümünde de kendisine kötü davranan Ferit için Defne'nin evine giden Seyran, eşi ağlayınca sarılıp onu teselli etti.
En büyük hayali üniversiteye gitmek olan Seyran, Ferit ile evlenip yalıya gelince işler değişti. Yalıda konuyla ilgili Gülgün'den destek gören Seyran, İfakat'ın tepkisi nedeniyle bu isteğini erteledi.
İdealleri uğruna Ferit Korhan ile defalarca iddialaya giren Seyran, Halis Ağa'nın "Doğruyu söylersen üniversiteye gitmene izin vereceğim" demesi sonrası Ferit'in gazeteye çıkan fotoğraflarının yeni olduğunu açıkladı.
Gerektiğinde Ferit'ten İfakat'a herkese karşı dik bir duruş sergileyen Seyran, başına gelen her şeyi kabullenmemeye devam ediyor.
Son olarak Defne ile Efe'nin teklifiyle alakalı heyecanlanan ve Ferit gelmeyince görüşmeye kendi giden Seyran, bunu akşam yemeğinde açıklayarak bu özelliğini gözler önüne serdi.