5 maddede Yalı Çapkını'nın Seyran Korhan'ı

3 - MERHAMETLİ

Her ne kadar istemeyerek evlendiği Ferit ile zaman zaman zıtlaşsa da eşi üzüldüğünde ilk yanına koşan Seyran oluyor.



Dizinin 17. bölümünde de kendisine kötü davranan Ferit için Defne'nin evine giden Seyran, eşi ağlayınca sarılıp onu teselli etti.