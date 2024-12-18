500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu

Müge Anlı’ya katılan 57 yaşındaki Aysel Hanım, 2,5 yıl boyunca ilişki yaşadığı 40 yaşındaki sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Ankara ile Yozgat arasında mesafe tanımayan çift, duygusal bağlarını “Ferhat ile Şirin” hikayesine benzetti. "Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma veriyordu" diyen Aysel Hanım'ın sözleri sosyal medyaya da konu oldu.

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 1

Müge Anlı’nın programında bu sabah ilginç bir dolandırıcılık olayı ele alındı. Aysel Hanım, yaşadığı duygusal ilişki sırasında güvenini kötüye kullanan sevgilisinin kendisini mağdur ettiğini iddia etti.

N-LIFE HABERLERİ

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 2

Kendisinden 17 yaş küçük olan Ferhat ile uzun süreli bir birliktelik yaşadığını belirten Aysel Hanım, ilişkilerinin romantik bir hikaye gibi başladığını ancak zamanla maddi kayıplarla sonuçlandığını anlattı.

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 3

Aysel Hanım, duygularının samimi olduğunu vurgularken sevgilisinin zamanla güvenini kötüye kullandığını öne sürdü.

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 4

500 TL TALEPTE BULUNDU

İlişkilerinin tuhaf detaylarını paylaşan Aysel Hanım, “Bana çok düşkündü, hatta dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi” dedi. Ancak bu romantik görünen ilişkinin sonunda Aysel Hanım, yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek yardım talebinde bulundu.

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 5

PARALARI BAŞKA KADINLARLA YEDİ

Aysel Hanım, Ferhat’ın kendisinden aldığı paralarla başka kadınlarla birlikte olduğunu fark ettiğini söyledi. Bir gün, Ferhat’ı başka bir kadınla bulgur pilavı yerken ve ayran içerken gören Aysel, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu - 6

O an, ilişkisindeki gerçekleri daha net görmeye başladı. Ardından karakola gidip şikayetçi olduktan sonra, dolandırıldığını tam anlamıyla kavradığını belirtti.

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