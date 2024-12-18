500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu
Müge Anlı’ya katılan 57 yaşındaki Aysel Hanım, 2,5 yıl boyunca ilişki yaşadığı 40 yaşındaki sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Ankara ile Yozgat arasında mesafe tanımayan çift, duygusal bağlarını “Ferhat ile Şirin” hikayesine benzetti. "Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma veriyordu" diyen Aysel Hanım'ın sözleri sosyal medyaya da konu oldu.
Müge Anlı’nın programında bu sabah ilginç bir dolandırıcılık olayı ele alındı. Aysel Hanım, yaşadığı duygusal ilişki sırasında güvenini kötüye kullanan sevgilisinin kendisini mağdur ettiğini iddia etti.