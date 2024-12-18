500 bin TL dolandırılan kadının sözleri gündem oldu: Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip öyle veriyordu

500 TL TALEPTE BULUNDU

İlişkilerinin tuhaf detaylarını paylaşan Aysel Hanım, “Bana çok düşkündü, hatta dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi” dedi. Ancak bu romantik görünen ilişkinin sonunda Aysel Hanım, yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek yardım talebinde bulundu.