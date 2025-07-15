77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini bulacak.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (ATAS), Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda 14 Eylül'de düzenlenecek törende ödül verilecek kategorilerdeki adayların listesini açıkladı.

"Severance" dizisi, toplam 27 kategoriyle bu yıl en çok aday gösterilen dizi oldu. Onu 24 kategoride aday gösterilen "The Penguin" dizisi izledi.