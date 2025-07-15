77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 77. Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu. "Severance" dizisi, toplam 27 kategoriyle bu yıl en çok aday gösterilen dizi oldu.

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 1

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini bulacak.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (ATAS), Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda 14 Eylül'de düzenlenecek törende ödül verilecek kategorilerdeki adayların listesini açıkladı.

"Severance" dizisi, toplam 27 kategoriyle bu yıl en çok aday gösterilen dizi oldu. Onu 24 kategoride aday gösterilen "The Penguin" dizisi izledi.

N-LIFE HABERLERİ

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 2

EN İYİ DRAMA ADAYLARI

Andor
The Diplomat
The Last of Us
Paradise
The Pitt
Severance
The White Lotus
Slow Horses

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 3

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Abbott Elementary
The Bear
The Studio
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
What We Do in the Shadows

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 4

EN İYİ MİNİ DİZİ

Adolescence
Black Mirror
Dying for Sex
Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story
The Penguin

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 5

EN İYİ TELEVİZYON FİLMİ

Bridget Jones: Mad About the Boy
The Gorge
Mountainhead
Nonnas
Rebel Ridge

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 6

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Severance)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Sharon Horgan (Bad Sisters)
Keri Russell (The Diplomat)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Noah Wyle (The Pitt)
Adam Scott (Severance)
Sterling K. Brown (Paradise)
Gary Oldman (Slow Horses)
Pedro Pascal (The Last of Us)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 8

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

Patricia Arquette (Severance)
Carrie Coon (The White Lotus)
Katherine LaNasa (The Pitt)
Julianne Nicholson (Paradise)
Parker Posey (The White Lotus)
Natasha Rothwell (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Zach Cherry (Severance)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
James Marsden (Paradise)
Sam Rockwell (The White Lotus)
Tramell Tillman (Severance)
John Turturro (Severance)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 9

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Jean Smart (Hacks)
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Ayo Edebiri (The Bear)
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Uzo Aduba (The Residence)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jeremy Allen White (The Bear)
Seth Rogen (The Studio)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 10

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Colin Farrell (The Penguin)
Stephen Graham (Adolescence)
Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
Brian Tyree Henry (Dope Thief)
Cooper Koch (Monsters)

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Michelle Williams (Dying for Sex)
Cristin Milioti (The Penguin)
Meghann Fahy (Sirens)
Cate Blanchett (Disclaimer)
Rashida Jones (Black Mirror)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 11

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Liza Colón-Zayas (The Bear)
Hannah Einbinder (Hacks)
Kathryn Hahn (The Studio)
Janelle James (Abbott Elementary)
Catherine O’Hara (The Studio)
Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)
Jessica Williams (Shrinking)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Ike Barinholtz (The Studio)
Colman Domingo (The Four Seasons)
Harrison Ford (Shrinking)
Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
Michael Urie (Shrinking)
Bowen Yang (Saturday Night Live)

77. Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu - 12
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