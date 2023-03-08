Adım Farah oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? İşte Adım Farah dizisinin karakterleri ve konusu

Adım Farah ekran macerasına başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi, oyuncularının yanı sıra konusuyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Adım Farah dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
‘Adım Farah’, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alıyor.
Dizi; Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturuyor.
FARAH KARAKTERİ
Farah, İran’da doğup büyüyüp yaşadığı bir trajedi sonrası İran’dan kaçıp İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır, hayatını hep mücadelelerle geçirmek zorunda kalmış biridir. Farah, Ahvaz Jundishapur Üniversitesinde Tıp okumuş. Okulu dereceyle bitirmiş ama bu zorluk dolu hayatında kendi mesleğini yapma fırsatı olmamıştır. Cerrah olmak yerine Farah yıllardır İstanbul’da temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olmuştur. Oğluna hem anne hem doktor olmayı başarmış bir kadındır. Farah, oğlu ve tedavisi için yapmayacağı şey olmayan her zorluğa rağmen ona tek başına bakan gözü kara bir annedir.
TAHİR KARAKTERİ
Tahir çok küçük yaşta anne ve babasının ölümü sonucu yetim kalmıştır. Bir süre dayısının yanında tüm zorluklara rağmen yaşasa da, onu büyütürken işkence eden dayısının ölümüne sebep olmuş, daha çocuk yaşta elini kana bulamıştır. Sonrasında ona sahip çıkan Ali Galip ve Vera’nın yanında çalışmaya başlamış, ailesi bildiği Ali Galip’in sağ kolu olmuştur. Tahir bugüne kadar Ali Galip kendisinden ne isterse istesin sorgusuz sualsiz yerine getirmiştir. Düzgün bir hayat seçme şansı olmadan yaşamak zorunda kalmış bir adamdır. Ta ki Farah’la karşılaşana kadar.
MEHMET
Bu ufak tefek, kara kuru çocuk daha çocukluktan sanki mecbur kılmıştır kendisini bu kadere. Belki de sebebi evlatlık olarak büyümesidir. Mehmet çok küçük yaşta ailesini kaybetmiş, Orhan Koşaner ve eşi tarafından evlat edinilmiştir. Gençken tek hayali Orhan babası gibi polis olmak olan Mehmet, şimdilerde başarılı bir başkomiser olmuştur. Çalışkandır, geçimsizdir, kavgacıdır. Fakat bir özelliği vardır, kafasına taktığı şeyi becermeden bırakmaz. İçten içe kaybettiği ailesine, akrabalarına, köklerine öfkelidir. Doğulu olan asıl kimliğinden gizli gizli nefret eder. Öteki olduğunu ciğerine kadar hissedip o duyguyu ötelemek mücadele etmek için ona savaş açmak vardır ya. Mehmet tam olarak budur.
ORHAN
Mehmet’in ve Gönül’ün babası, Perihan’ın kocasıdır. 61 yaşında. Emniyet teşkilatının efsanelerinden, emekli ilçe emniyet müdürü. Güçlü, karizmatik bir adam, emekli olduğu halde hala Emniyet Teşkilatı tarafından saygıyla davranılan, sözü dikkate alınan, örnek gösterilen bir kişiliktir.
MEHMET
Bu ufak tefek, kara kuru çocuk daha çocukluktan sanki mecbur kılmıştır kendisini bu kadere. Belki de sebebi evlatlık olarak büyümesidir. Mehmet çok küçük yaşta ailesini kaybetmiş, Orhan Koşaner ve eşi tarafından evlat edinilmiştir. Gençken tek hayali Orhan babası gibi polis olmak olan Mehmet, şimdilerde başarılı bir başkomiser olmuştur. Çalışkandır, geçimsizdir, kavgacıdır. Fakat bir özelliği vardır, kafasına taktığı şeyi becermeden bırakmaz. İçten içe kaybettiği ailesine, akrabalarına, köklerine öfkelidir. Doğulu olan asıl kimliğinden gizli gizli nefret eder. Öteki olduğunu ciğerine kadar hissedip o duyguyu ötelemek mücadele etmek için ona savaş açmak vardır ya. Mehmet tam olarak budur.
ORHAN
Mehmet’in ve Gönül’ün babası, Perihan’ın kocasıdır. 61 yaşında. Emniyet teşkilatının efsanelerinden, emekli ilçe emniyet müdürü. Güçlü, karizmatik bir adam, emekli olduğu halde hala Emniyet Teşkilatı tarafından saygıyla davranılan, sözü dikkate alınan, örnek gösterilen bir kişiliktir.