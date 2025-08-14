Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

"Ah Leyla Vah Kerem"filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın yaptığı, senaryosunu Dilek Aydoğdu’nun kaleme aldığı filmde Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu başrolleri paylaşıyor.

Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

Ah Leyla Vah Kerem filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Film, pandemi döneminde İtalya’da evlenen genç çift Leyla ve Kerem’in, Leyla’nın ailesiyle tanışmak üzere memlekete dönüşlerinin ardından başlarına gelen komik ve beklenmedik olayları konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 2

AH LEYLA VAH KEREM OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı’nın yer alıyor.

Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 3

AH LEYLA VAH KEREM KONUSU

Leyla ve Kerem taze evli bir çifttir. Roma'da evlenen genç çift Leyla'nın öve öve bitiremediği ailesiyle tanışmak için yurda döndüklerinde ise aşkları büyük bir sınavdan geçecektir. Sinan'ın yeni bir aileye sahip olma heyecanı çapkın bir baba, dolandırıcı kardeş, büyücü hala, kumarbaz ağabey ve oldukça işveli bir yenge ile tanışınca yerini paniğe bırakır.

Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 4

AH LEYLA VAH KEREM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ilk çekimleri, hikâyenin başladığı atmosferi desteklemek amacıyla İtalya'nın Roma kentinde gerçekleştirildi. Devamında ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde çekim yapıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER