Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
"Ah Leyla Vah Kerem"filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın yaptığı, senaryosunu Dilek Aydoğdu’nun kaleme aldığı filmde Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu başrolleri paylaşıyor.
Ah Leyla Vah Kerem filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Film, pandemi döneminde İtalya’da evlenen genç çift Leyla ve Kerem’in, Leyla’nın ailesiyle tanışmak üzere memlekete dönüşlerinin ardından başlarına gelen komik ve beklenmedik olayları konu alıyor.