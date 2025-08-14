Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

AH LEYLA VAH KEREM KONUSU

Leyla ve Kerem taze evli bir çifttir. Roma'da evlenen genç çift Leyla'nın öve öve bitiremediği ailesiyle tanışmak için yurda döndüklerinde ise aşkları büyük bir sınavdan geçecektir. Sinan'ın yeni bir aileye sahip olma heyecanı çapkın bir baba, dolandırıcı kardeş, büyücü hala, kumarbaz ağabey ve oldukça işveli bir yenge ile tanışınca yerini paniğe bırakır.