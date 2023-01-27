Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte Aile dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ‘Aile’ dizisine dair bazı ayrıntılar belli oldu. Dizinin kadrosu ve konusu açıklanırken ilk tanıtım da ekranlarda dönmeye başladı. Peki, Aile dizisi ne başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizinin kadrosunda tanıdık simalar var.
Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
Yayın tarihi henüz belli olmayan dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.