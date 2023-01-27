Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte Aile dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ‘Aile’ dizisine dair bazı ayrıntılar belli oldu. Dizinin kadrosu ve konusu açıklanırken ilk tanıtım da ekranlarda dönmeye başladı. Peki, Aile dizisi ne başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?