Aile dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Aile dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle uzun süredir merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı ‘Aslan’ ile Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiğ‘Devin’ karakterinin tanışmasına sahne oluyor. Bir tarafta tutkulu bir aşk hikayesinin diğer tarafta ise aile kavramının birçok yönüyle sorgulanacağının sinyallerini veren tanıtım diziye dair heyecanı daha da yükseltiyor.