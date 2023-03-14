Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor?

Aile dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin detaylı bilgiler öğrenildi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Peki, Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor?

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 1

Show TV’nin Ay Yapım imzalı uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi ‘Aile’ 7 Mart Salı günü ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. Usta isimleri kadrosunda toplayan Aile, farklı senaryosuyla da sosyal medyaya konu oldu.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 2

OYUNCU KADROSU

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 3

KONUSU

Özgün senaryosu olan dizi Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ), psikolog Devin'le (Serenay Sarıkaya) tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri ve gelişen olayları ele alıyor.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 4

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aile dizisinin çekimleri, İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Konak, Alsancak, Çeşme ve Gaziemir’de yapıldı

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 5

DEVİN AKIN (SERENAY SARIKAYA)

İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mücadele etmiş, azimli bir kadındır. Kendisi gibi aileden yaralı Aslan’a aşık olması, onun miladı olacaktır.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 6

ASLAN SOYKAN (KIVANÇ TATLITUĞ)

Soykanların lideri. Ailesinin ruhunda bıraktığı hasarlarla mücadele ederken bir yandan
ailesinin yıllardır devam ettirdiği karanlık işleri temizlemeye çalışır. Esprili ve eğlencelidir. ‘Volta’ adında bir gece kulübünün sahibidir. Devin’e aşık olmasıyla hayatındaki tüm dengeler değişir.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 7

CİHAN SOYKAN (NEJAT İŞLER)

Soykanların en büyük oğlu. Ailenin kara koyunu. Yaşanılan büyük bir olaydan sonra aileden kopmak zorunda kalır ve öfkeli, karanlık bir adama dönüşür. Soykanların tüm kirli işlerini Aslan’a devreder. Şimdilerde aileden uzak dursa da Aslan’la yolları kesişecektir.

Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor? - 8

LEYLA SOYKAN SAYICI (CANAN ERGÜDER)

Aslan’ın ablası. Annesinin baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden Leyla, istemediği bir evlilik yapmıştır. İki çocuk annesidir. Zaman içerisinde tüm renklerini kaybeden Leyla, artık hayatının iplerini eline alıp kaybettiği tüm değerleri için savaşacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

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