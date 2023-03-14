Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor?

DEVİN AKIN (SERENAY SARIKAYA)

İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mücadele etmiş, azimli bir kadındır. Kendisi gibi aileden yaralı Aslan’a aşık olması, onun miladı olacaktır.