Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile nerede çekiliyor?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi ‘Aile’ 7 Mart Salı günü ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. Usta isimleri kadrosunda toplayan Aile, farklı senaryosuyla da sosyal medyaya konu oldu.
Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.
Özgün senaryosu olan dizi Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ), psikolog Devin'le (Serenay Sarıkaya) tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri ve gelişen olayları ele alıyor.
Aile dizisinin çekimleri, İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Konak, Alsancak, Çeşme ve Gaziemir’de yapıldı
İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mücadele etmiş, azimli bir kadındır. Kendisi gibi aileden yaralı Aslan’a aşık olması, onun miladı olacaktır.
Soykanların lideri. Ailesinin ruhunda bıraktığı hasarlarla mücadele ederken bir yandan
ailesinin yıllardır devam ettirdiği karanlık işleri temizlemeye çalışır. Esprili ve eğlencelidir. ‘Volta’ adında bir gece kulübünün sahibidir. Devin’e aşık olmasıyla hayatındaki tüm dengeler değişir.
Soykanların en büyük oğlu. Ailenin kara koyunu. Yaşanılan büyük bir olaydan sonra aileden kopmak zorunda kalır ve öfkeli, karanlık bir adama dönüşür. Soykanların tüm kirli işlerini Aslan’a devreder. Şimdilerde aileden uzak dursa da Aslan’la yolları kesişecektir.
Aslan’ın ablası. Annesinin baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden Leyla, istemediği bir evlilik yapmıştır. İki çocuk annesidir. Zaman içerisinde tüm renklerini kaybeden Leyla, artık hayatının iplerini eline alıp kaybettiği tüm değerleri için savaşacaktır.