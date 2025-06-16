Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu

Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral'in yer aldığı Aile Saadeti dizisi 16 Haziran Pazartesi günü ekranlara merhaba diyecek. Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a ait olan Sinehane imzalı Aile Saadeti dizisi; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak. Dizinin bölümünde oyuncular ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Aile Saadeti konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 1

Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikayesini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan "Aile Saadeti" ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 2

AİLE SAADETİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Suat Sungur ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimler yer alıyor.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 3

AİLE SAADETİ KARAKTERLERİ

Gönül (Buse Meral): Konağın sahibi Saadet Hanım'ın ölümünden sonra konakta kalacak başka bir yeri olmadığın için geçici olarak kalan hemşiredir. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 4

Tekin (Hakan Yılmaz): Zengin ve başarılı bir iş insanıdır. İş için acımasızdır. Konağın eski sakinlerinden biridir, çocukluğu burada geçmiştir. Babasıyla Saadet Hanım boşanınca konak elinden gitmiştir; onu geri almak için gizli planlar yapar.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 5

Murat (Burak Dakak): Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 6

Salime (Zerrin Sümer): Kızının ölümünün ardından, damadı da ortadan kaybolunca torunu Murat'ı tek başına büyütmüştür. Murat'ın karanlık hayatından bihaberdir. Ona göre torunu dünyanın en terbiyeli, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir gençtir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 7

Doberman (Kürşat Demir): Kendini çete lideri sanan, mahalleye korku salan bir gençtir. Saadet Konağı boşaltmak için tehditler savurur ama konakta gördüğü Maya'ya aşık olunca işler değişmeye başlar.

Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu - 8

Fatih Al (Harun):Açgözlü, cimri, tek derdi parası olan, sonradan görme zenginlerdendir. Ömrü boyunca çalışıp, kazandığı parayı karısı ve çocukları harcar. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.

DAHA FAZLA GÖSTER