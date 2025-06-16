Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu
Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral'in yer aldığı Aile Saadeti dizisi 16 Haziran Pazartesi günü ekranlara merhaba diyecek. Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a ait olan Sinehane imzalı Aile Saadeti dizisi; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak. Dizinin bölümünde oyuncular ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Aile Saadeti konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikayesini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan "Aile Saadeti" ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek.