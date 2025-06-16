Aile Saadeti dizisi oyuncuları kimler? Aile Saadeti dizisi konusu ve kadrosu

Murat (Burak Dakak): Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.