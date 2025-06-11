Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak?

AİLE DİZİSİ KARATERLERİ

Burak Dakak - Murat



Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.



Buse Meral - Gönül



Hemşire olan Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım'ın son zamanlarında bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım ölünce kalacak başka bir yeri olmayan Gönül, yeni bir ev ve iş bulana kadar evin bir odasında kalmaya devam eder. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır.



Zerrin Sümer - Salime



Kızının ölümünün ardından, damadı da ortadan kaybolunca torunu Murat'ı tek başına büyütmüştür. Murat'ın karanlık hayatından bihaberdir. Ona göre torunu dünyanın en terbiyeli, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir gençtir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.



Fatih Al - Harun



Açgözlü, cimri, tek derdi parası olan, sonradan görme zenginlerdendir. Ömrü boyunca çalışıp, kazandığı parayı karısı ve çocukları harcar. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.





