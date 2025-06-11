Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak?
Yaz sezonu dizilerinden Aile Saadeti'nin 1. bölüm tarihi belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, Aile Saadeti dizisi haziran ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak?
Aile Saadeti'nin yayın tarihi belli oldu. Aile Saadeti Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.