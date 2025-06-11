Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak?

Yaz sezonu dizilerinden Aile Saadeti'nin 1. bölüm tarihi belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, Aile Saadeti dizisi haziran ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak?

Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak? - 1

Aile Saadeti'nin yayın tarihi belli oldu. Aile Saadeti Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

N-LIFE HABERLERİ

Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak? - 2

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak? - 3

AİLE DİZİSİ KARATERLERİ

Burak Dakak - Murat

Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.

Buse Meral - Gönül

Hemşire olan Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım'ın son zamanlarında bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım ölünce kalacak başka bir yeri olmayan Gönül, yeni bir ev ve iş bulana kadar evin bir odasında kalmaya devam eder. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır.

Zerrin Sümer - Salime

Kızının ölümünün ardından, damadı da ortadan kaybolunca torunu Murat'ı tek başına büyütmüştür. Murat'ın karanlık hayatından bihaberdir. Ona göre torunu dünyanın en terbiyeli, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir gençtir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.

Fatih Al - Harun

Açgözlü, cimri, tek derdi parası olan, sonradan görme zenginlerdendir. Ömrü boyunca çalışıp, kazandığı parayı karısı ve çocukları harcar. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.


Aile Saadeti dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak? - 4

Vildan Atasever- Tülay

Harun'un yokluk dönemlerinde onunla evlenmiş, birlikte zenginleşmiş bir kadındır. Ancak geldiği geçmişi unutmuş; kendisini adeta Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak görmeye başlamıştır. Bu nostaljik imajın içinde takılı kalmıştır. Çocuklarına olan sevgisini onlara para vererek göstermeye çalışır. Hayatının her alanında lüksü tercih eder. Tıpkı kocası gibi sonradan görme bir yaşam sürer. En büyük korkusu ise bir gün yeniden o eski fakirliğe dönmektir.

Hakan Yılmaz - Tekin

Zengin ve başarılı bir iş insanıdır. İş işin acımasızdır. Çocukluğu konakta geçmiştir. Ancak babası ile konağın sahibi Saadet hanım boşanınca konak kendisine değil de Saadet Hanım'ın üçüncü derece akrabalarına kalır. Konağı geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

DAHA FAZLA GÖSTER