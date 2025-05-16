Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu

Ailenin Şerefi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. 2025 yılında vizyona giren filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür, Selahattin Taşdöğen, Aslı Samat, Cem Cücenoğlu, Nilüfer Kılıçarslan, Gözde Demirtaş, Berat Hekim ve Buse Özcan’ın yer aldığı, “Ailenin Şerefi” filmi, 16 Mayıs Cuma günü TV'de ilk kez ekrana gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

AİLENİN ŞEREFİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailenin Şerefi filminin dikkat çeken sahneleri Midyat'ın tarihi mekanlarında çekildi.

Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; hayatı boyunca ailesini arayan Şeref’in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat’ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur.

Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu - 4

İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olaylar anlatılır.

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