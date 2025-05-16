Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; hayatı boyunca ailesini arayan Şeref’in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat’ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur.