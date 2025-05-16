Ailenin Şerefi oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosu
Ailenin Şerefi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. 2025 yılında vizyona giren filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Ailenin Şerefi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür, Selahattin Taşdöğen, Aslı Samat, Cem Cücenoğlu, Nilüfer Kılıçarslan, Gözde Demirtaş, Berat Hekim ve Buse Özcan’ın yer aldığı, “Ailenin Şerefi” filmi, 16 Mayıs Cuma günü TV'de ilk kez ekrana gelecek.