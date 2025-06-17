Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.