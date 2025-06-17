Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Alemde Bir Gece, barındırdığı absürt durumlar ve benzersiz karakterlerle ekranlarda yeniden izleyici karşısına çıkarken, sıcak ve samimi hikâyesiyle ailecek keyif verecek bir alternatif sunuyor. Peki, Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler?
Alemde Bir Gece filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Barış Erdoğan’ın üstlendiği Alemde Bir Gece, bir gecede başlayan kontrolden çıkan olayları sahneliyor.