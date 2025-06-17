Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Alemde Bir Gece, barındırdığı absürt durumlar ve benzersiz karakterlerle ekranlarda yeniden izleyici karşısına çıkarken, sıcak ve samimi hikâyesiyle ailecek keyif verecek bir alternatif sunuyor. Peki, Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler?

Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Alemde Bir Gece filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Barış Erdoğan’ın üstlendiği Alemde Bir Gece, bir gecede başlayan kontrolden çıkan olayları sahneliyor.

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Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

ALEMDE BİR GECE OYUNCU KADROSU

Aydemir Akbaş, Beyti Engin ve Bülent Alkış'ın başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici, Ömer Gecü yer alıyor.

Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

ALEMDE BİR GECE FİLMİ KONUSU

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır.

Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? Alemde Bir Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 4

Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

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