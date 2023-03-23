Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu

Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatan dizi, 23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak. İşte Yüz Yıllık Mucize'nin konusu ve Ali Tahir karakteri hakkında bilgiler...

Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu - 1

Yüz Yıllık Mucize; ilgi çekici hikayesi ile ekranda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü perşembe saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin tanıtımları ardından konusu kadar Ali Tahir karakteri de merak eildi. 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize ile ilgili ayrıntıları derledik.

N-LIFE HABERLERİ

Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu - 2

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu - 3

ALİ TAHİR HAKKINDA

Ali Tahir 1893 yılında Selanik'te doğdu. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi esnasında şehit düştü.

130 yıl geçmesine rağmen halen gençtir ve hayattadır.

Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu - 4

Tarihi olaylardan ve kişilerden esinlenilen dizi her perşembe Star Tv ekranlarında olacak.

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