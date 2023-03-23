Ali Tahir kimdir? 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize'nin konusu

Yüz Yıllık Mucize; ilgi çekici hikayesi ile ekranda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü perşembe saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin tanıtımları ardından konusu kadar Ali Tahir karakteri de merak eildi. 130 yaşındaki Ali Tahir'in hikayesini anlatan Yüz Yıllık Mucize ile ilgili ayrıntıları derledik.
Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.
Ali Tahir 1893 yılında Selanik'te doğdu. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi esnasında şehit düştü.
130 yıl geçmesine rağmen halen gençtir ve hayattadır.
Tarihi olaylardan ve kişilerden esinlenilen dizi her perşembe Star Tv ekranlarında olacak.