Ali Yoğurtçuoğlu'ndan Çöp Adam itirafı: Umarım Seko kendine karşı da dürüst olur

Çöp Adam dizisi çok sevildi, izleyenler merakla her hafta yeni bölümü bekliyor. Dizinin sevilmesini siz neye bağlıyorsunuz?
İlk bölümde zengin olduğunu gördüğümüz bir adamın, anlam veremediğimiz bir şekilde, kendini büyük bir krizin içine sokması ve ısrarla kendini sabote etmeye devam etmesi belki de dizinin merak uyandırmasına neden oldu. Her şey yolunda gidiyor gözükürken, adam tanımadığı bir kadını kaçırır ve olaylar birbirini izler. Bütün karakterlerin birbirine sebep sonuç ilişkisi içinde bağlı olması da dünyamızı güçlendirdi, merakı artırdı sanırım.
Dizide Seko karakterini canlandırıyorsunuz, son derece mantıklı hareket eden bir o kadar da naif bir adam Seko. Seko’ya bir tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz?
Dürüst bir insan profili çiziyor Seko. En azından her şeyi olarak gördüğü Tamer’e karşı... Umarım kendine karşı da bu kadar samimi ve dürüst olur günün birinde.
'Seko' karakterini yorumlarken özellikle neye dikkat ediyorsunuz?
Ailem dediği insanlara bağlılığına, dışa dönüklüğüne ve belki de en temelde yatan sevgi açlığına sanırım.
Set araları nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz boşluklarda?
Takımdaki herkes iyi anlaşıyor diyebilirim. Bu da set aralarını keyifli hale getiriyor kendiliğinden.
Gelecek için size hayaller kurduran, canlandırmak istediğiniz bir rol var mı?
Hikayenin içinde dönüşümünü-değişimini gördüğümüz bir insanı oynamak isterim; seçimlerinin hayatını değiştirdiği bir insan.. Bir biyografi anlatımı mesela.. Bunun dışında fantastik ve bilim-kurgu dünyalarını severim. Bunların içindeki bir karakterde eğlenceli olacaktır.
Çalışmadığınız dönemlerde kendinizi nasıl besliyorsunuz? Neler yapar, nerelere gider, neler okur, neler izlersiniz?
Spor yaparım. Bisikletin üstündeyim genelde. Son dönem azalsa da çok okurum. Popüler bilim, klasikler, fantastik ve bilim kurgu edebiyatı çok severim. Parçalı bulutlu olsa da terapi sürecim var. Daha işlevsel bir kendini tanıma yöntemi bilmiyorum. Varsa da ben tanışmadım henüz. (gülüyor)
Oyuncu olmaya dair en sevdiğiniz şey nedir?
Farkında olmadan insanın çok katmanlı dünyasını kurcalamasını gerektiren bir meslek seçmişim. Beden sağlığının ve hakimiyetinin de çok önemli olduğu bir meslek aynı zamanda. Bunların hepsi diri tutuyor oyuncuyu.
Olduğunuz yerden dönüp baktığınızda hayatınızdaki dönüm noktalarını görebiliyor musunuz? Bu dönüm noktalarından biraz bahsedebilir misiniz?Öncelikle Nilgün ile İbrahim’in üçüncü çocukları olmam en büyük şanstır benim için. (gülüyor) Hayvan ve doğa sevgisiyle büyüdüm, biraz olsun empatik bir insansam en büyük nedenlerinden biri budur. İzmir’de doğup Ankara’da büyümek şu anda da İstanbul’da yaşamak benim için enteresan bir deneyim oldu. Başka bir okul değil de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk sınavını kazanmam da dönüm noktalarından biridir. Ayrıca hayat karşıma hep güzel insanlar çıkardı ve hepsinin etkisi oldu hayatıma.