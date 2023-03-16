Ali Yoğurtçuoğlu'ndan Çöp Adam itirafı: Umarım Seko kendine karşı da dürüst olur

Dizide Seko karakterini canlandırıyorsunuz, son derece mantıklı hareket eden bir o kadar da naif bir adam Seko. Seko’ya bir tavsiye verecek olsaydınız ne derdiniz?

Dürüst bir insan profili çiziyor Seko. En azından her şeyi olarak gördüğü Tamer’e karşı... Umarım kendine karşı da bu kadar samimi ve dürüst olur günün birinde.