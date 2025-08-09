Altına Hücum filmi nerede çekildi? Altına Hücum filmi oyuncuları ve konusu

Altına Hücum filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Altına Hücum filmi nerede çekildi? Filmi ilk kez izlemek isteyenler için Altına Hücum filmi oyuncuları ve konusuna dair ayrıntıları derledik.



"Altına Hücum”; Anadolu köylerindeki doğal çağrışımları, komedi ve entrika dolu hikâyesiyle birleştiriyor. Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği film, Didim başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kırsal bölgelerinde çekildi.



Film, Mahmut ve Osman adlı iki arkadaşın, gelin vaadiyle katıldıkları düğünlerde altın çalma planlarının nasıl tersine döndüğünü, Sonay karakterinin beklenmedik hamlesiyle öğrenirken kahkahalarla izleyiciye sunuyor.



ALTINA HÜCUM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Anadolu’nun doğal köy atmosferini yansıtan, samimi ve gerçekçi kırsal alanlarda çekildi. Atmosferine uygun olarak Türkiye’nin farklı köy ve kırsal bölgeleri tercih edildi. Ayrıca çekimlerin önemli bir kısmı Didim’de gerçekleştirildi.



ALTINA HÜCUM FİLMİ KONUSU

"Altına Hücum", kurnaz iki arkadaş—Mahmut ve Osman—üzerine kurulu, eğlenceli ve entrikalı bir komedi filmi. İkili, köy köy dolaşıp baz istasyonu kurma bahanesiyle zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadiyle kandırırcasına altınlarını çalmayı planlar. Ancak Sonay adlı köyün güzel kızı, Mahmut’un niyetini fark eder ve zekice bir oyunla Mahmut’un planlarını alt üst eder: Mahmut altın peşinde koşarken sonunda kendi oyununda yakalanır.

