Altına Hücum filmi nerede çekildi? Altına Hücum filmi oyuncuları ve konusu

ALTINA HÜCUM FİLMİ KONUSU

"Altına Hücum", kurnaz iki arkadaş—Mahmut ve Osman—üzerine kurulu, eğlenceli ve entrikalı bir komedi filmi. İkili, köy köy dolaşıp baz istasyonu kurma bahanesiyle zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadiyle kandırırcasına altınlarını çalmayı planlar. Ancak Sonay adlı köyün güzel kızı, Mahmut’un niyetini fark eder ve zekice bir oyunla Mahmut’un planlarını alt üst eder: Mahmut altın peşinde koşarken sonunda kendi oyununda yakalanır.