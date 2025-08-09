Altına Hücum filmi nerede çekildi? Altına Hücum filmi oyuncuları ve konusu
Altına Hücum filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Altına Hücum filmi nerede çekildi? Filmi ilk kez izlemek isteyenler için Altına Hücum filmi oyuncuları ve konusuna dair ayrıntıları derledik.
"Altına Hücum”; Anadolu köylerindeki doğal çağrışımları, komedi ve entrika dolu hikâyesiyle birleştiriyor. Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği film, Didim başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kırsal bölgelerinde çekildi.