Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir?
Masterchef'te yeni bölümde sürpriz bir konuk yer alacak. Ünlü şef Aret Sahakyan, yeni bölümde yer alacak. "Şeflerin şefi" unvanıyla tanıtılan Aret Sahakyan, yarışmacıların tabaklarını yorumlayacak. Peki, Masterchef 2024 sezonuna konuk olan Aret Sahakyan kimdir?
Aret Sahakyan, Türk mutfağının önde gelen şeflerinden biridir. 1977 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Washington'da işletme eğitimi aldığı sırada, İstanbul'dan gelen Sahir Erozan ile tanışması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.