Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir?

Aret Sahakyan, Bodrum'daki gastronomi sahnesinin gelişiminde öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Türk mutfağını modern ve kişisel bir yorumla sunmaya devam etmektedir.



Aret Sahakyan, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtma ve modernize etme konusundaki çalışmalarıyla tanınan, deneyimli ve yenilikçi bir şeftir.