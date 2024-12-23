Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir?

Masterchef'te yeni bölümde sürpriz bir konuk yer alacak. Ünlü şef Aret Sahakyan, yeni bölümde yer alacak. "Şeflerin şefi" unvanıyla tanıtılan Aret Sahakyan, yarışmacıların tabaklarını yorumlayacak. Peki, Masterchef 2024 sezonuna konuk olan Aret Sahakyan kimdir?

Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir? - 1

Aret Sahakyan, Türk mutfağının önde gelen şeflerinden biridir. 1977 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Washington'da işletme eğitimi aldığı sırada, İstanbul'dan gelen Sahir Erozan ile tanışması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

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Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir? - 2

Üniversite eğitiminin ardından babasının restoranında çırak olarak çalışmaya başlayan Sahakyan, kısa sürede ustalık mertebesine yükselmiştir. Daha sonra Sahir Erozan'ın daveti üzerine iki yıl boyunca "Cities" adlı restoranda çalışmıştır. Bu süreçte, dünyanın saygın mutfak okullarından biri olan Culinary Institute of America'da eğitim alarak gastronomi alanındaki bilgisini derinleştirmiştir.

Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir? - 3

Türkiye'ye döndükten sonra Bodrum'daki Maçakızı Oteli'nin mutfak şefi olarak görev yapmaya başlayan Sahakyan, burada Akdeniz ağırlıklı Fransız mutfağı ve modernize edilmiş Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapmıştır. Moleküler gastronomi alanındaki deneyimleriyle de tanınan şef, Türk mutfağını modern tekniklerle birleştirerek özgün lezzetler sunmaktadır.

Aret Sahakyan MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Aret Sahakyan kimdir? - 4

Aret Sahakyan, Bodrum'daki gastronomi sahnesinin gelişiminde öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Türk mutfağını modern ve kişisel bir yorumla sunmaya devam etmektedir.

Aret Sahakyan, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtma ve modernize etme konusundaki çalışmalarıyla tanınan, deneyimli ve yenilikçi bir şeftir.

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