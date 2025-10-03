Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'dan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım
Arka Sokaklar’da izleyicileri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. 20. sezon bölümlerinde ekrana dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban’a silah doğrulttu ve tetiği çekti. Ağır yaralanan Hüsnü, ölüm kalım savaşı verirken, karakterin geleceği merak konusu oldu.
Arka Sokaklar’ın uzun soluklu hikayesinde Hüsnü Çoban karakteri daha önce defalarca ölümle burun buruna gelmiş, ancak her defasında mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak dizinin 20.sezonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.